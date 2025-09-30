Felaban: la banca panameña goza de libre competencia más que la región

En claro contraste con la tendencia regional, Guizado destacó que esta situaciones no suceden en Panamá. Subrayó que el país goza de un mercado de libre competencia respaldado por un marco normativo que permite a los bancos competir, sin la imposición de créditos dirigidos y tope a las tasas de interés.'Aquí hay un mercado de libre competencia y evidentemente hay un marco normativo que les permite a los bancos competir. Así que yo pensaría que sin duda la Superintendencia de Bancos está permitiendo el libre mercado y eso es muy bueno', destacó el presidente de Felaban. En este contexto, Ernesto Boyd, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), afirmó que en Panamá la banca se enfoca en un continuo desarrollo y el reto de mantenerse actualizados.Al ser consultado sobre si existe presión legislativa o imposiciones en Panamá, Boyd rechazó el término 'presión' y lo reemplazó por la necesidad de una 'cooperación' constante.'Yo te diría que el tema no lo veo como una presión, yo creo que es una cooperación, que debe haber entre la Asamblea y la ABP, que sería el caso especificó de Panamá', comentó Boyd, quien enfatizó el compromiso de la ABP de mantener un diálogo abierto con la Asamblea Nacional, de la cual, aseveró, han comunicado en repetidas ocasiones su disposición a 'aclarar y trabajar de la mano' con los legisladores.El objetivo de esta colaboración, dijo, es asegurar que las leyes que se aprueben en el país sean 'de beneficio para todos los panameños', manteniendo el entorno de libre mercado que caracteriza al centro financiero panameño, libre de los créditos dirigidos y topes de tasas que limitan a la banca en otros países de la región.