Alerta por lluvias intensas y tormentas en gran parte del país, advierten autoridades

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) alertó este sábado 17 de enero a la población sobre un aviso de vigilancia meteorológica emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), ante la ocurrencia de lluvias y tormentas significativas en gran parte del territorio nacional hasta las 11:59 p.m. del domingo 19 de enero de 2026.

Según el IMHPA, estas condiciones atmosféricas se deben al avance de un sistema frontal sobre la Cuenca del Caribe, combinado con la interacción de la Zona de Convergencia Intertropical, lo que incrementará la inestabilidad y favorecerá lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Las regiones bajo vigilancia incluyen Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí (Tierras Altas), Veraguas Norte, Colón, Darién, la comarca Emberá-Wounaan, Coclé Norte, Panamá Norte y Panamá Este. Se prevén acumulados de lluvia elevados, principalmente en la vertiente del Caribe, aunque no se descartan episodios intensos en áreas del Pacífico.