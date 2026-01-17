  1. Inicio
Alerta por lluvias intensas y tormentas en gran parte del país, advierten autoridades

Las regiones bajo vigilancia incluyen Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí (Tierras Altas), Veraguas Norte, Colón, Darién, la comarca Emberá-Wounaan, Coclé Norte, Panamá Norte y Panamá Este.
Emiliana Tuñón
  • 17/01/2026 10:36
Bocas del Toro, Colón, Darién y otras regiones permanecen bajo vigilancia por condiciones climáticas adversas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) alertó este sábado 17 de enero a la población sobre un aviso de vigilancia meteorológica emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), ante la ocurrencia de lluvias y tormentas significativas en gran parte del territorio nacional hasta las 11:59 p.m. del domingo 19 de enero de 2026.

Según el IMHPA, estas condiciones atmosféricas se deben al avance de un sistema frontal sobre la Cuenca del Caribe, combinado con la interacción de la Zona de Convergencia Intertropical, lo que incrementará la inestabilidad y favorecerá lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Las regiones bajo vigilancia incluyen Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí (Tierras Altas), Veraguas Norte, Colón, Darién, la comarca Emberá-Wounaan, Coclé Norte, Panamá Norte y Panamá Este. Se prevén acumulados de lluvia elevados, principalmente en la vertiente del Caribe, aunque no se descartan episodios intensos en áreas del Pacífico.

Sinaproc mantiene monitoreo constante por condiciones climáticas

Las autoridades advirtieron que estas lluvias podrían ocasionar inundaciones, crecidas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y afectaciones en comunidades vulnerables, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantener medidas preventivas.

El Sinaproc pidió evitar zonas de riesgo, no cruzar corrientes de agua crecidas, asegurar estructuras y objetos sueltos, mantenerse alejados de árboles durante tormentas eléctricas y proteger a las mascotas. Asimismo, reiteró el llamado a informarse únicamente a través de los canales oficiales.

La entidad señaló que se mantiene en monitoreo constante y reiteró su compromiso de salvaguardar la vida y la seguridad de la población.

