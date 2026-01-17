Alerta por lluvias intensas y tormentas en gran parte del país, advierten autoridades

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> alertó este sábado 17 de enero a la población sobre un <b>aviso de vigilancia meteorológica</b> emitido por el <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b>, ante la ocurrencia de <b>lluvias y tormentas significativas</b> en gran parte del territorio nacional hasta las <b>11:59 p.m. del domingo 19 de enero de 2026</b>.Según el <b>IMHPA</b>, estas condiciones atmosféricas se deben al <b>avance de un sistema frontal sobre la Cuenca del Caribe</b>, combinado con la <b>interacción de la Zona de Convergencia Intertropical</b>, lo que incrementará la inestabilidad y favorecerá lluvias acompañadas de actividad eléctrica.Las regiones bajo vigilancia incluyen <b>Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí (Tierras Altas), Veraguas Norte, Colón, Darién, la comarca Emberá-Wounaan, Coclé Norte, Panamá Norte y Panamá Este</b>. Se prevén <b>acumulados de lluvia elevados</b>, principalmente en la vertiente del Caribe, aunque no se descartan episodios intensos en áreas del Pacífico.