Activan alerta nacional por lluvias y tormentas: estas serán las áreas más afectadas

El<b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> <b>alertó este lunes sobre la intensificación de lluvias y tormentas</b> que afectarán gran parte del territorio nacional hasta el <b>miércoles 12 de noviembre</b>, lo que ha llevado al <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> a activar medidas de prevención en varias provincias.El aviso de vigilancia abarca a las provincias de <b>Bocas del Toro, Chiriquí (zonas montañosas), Veraguas (Norte y Sur), Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá (Norte, Centro y Este), Darién, Los Santos</b>, así como a las <b>comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá-Wounaan (Sambú)</b>.El IMHPA advirtió que podrían registrarse <b>acumulados de lluvia entre 120 y 320 milímetros</b> durante los próximos tres días, lo que aumenta el riesgo de <b>inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos</b>.Las condiciones responden al <b>fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)</b> y a la influencia de un <b>sistema de baja presión al norte del país</b>, combinados con la llegada de un <b>nuevo frente frío en la cuenca del mar Caribe</b>, lo que generará una atmósfera más inestable.Para este lunes se esperan <b>cielos nublados, lluvias moderadas y tormentas eléctricas aisladas</b> en distintas regiones del país.Las temperaturas se ubicarán entre los <b>24°C y 28°C</b> en la Ciudad de Panamá, con <b>vientos leves a moderados del noroeste</b>, de unos <b>13 km/h</b>.En cuanto a las condiciones marítimas, los <b>oleajes se mantendrán moderados</b>, con alturas de hasta <b>1.5 metros</b>.El Sinaproc instó a la población a <b>extremar precauciones</b> durante los próximos días y seguir las indicaciones de las autoridades:Evitar cruzar ríos o quebradas crecidos.Revisar y limpiar desagües y techos para prevenir inundaciones.Asegurar objetos susceptibles a ser arrastrados por el viento o el agua.Reportar emergencias a las líneas oficiales del SINAPROC.Las autoridades mantienen <b>monitoreo constante</b> de las zonas de riesgo y exhortan a la ciudadanía a <b>consultar fuentes oficiales</b> para mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones del tiempo.