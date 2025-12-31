Una carretera clave rediseñada bajo presión ambiental

Para el Ministerio de Obras Públicas, la rehabilitación de la avenida Omar Torrijos es una de las obras emblemáticas recuperadas por la actual administración. Así lo expresó el ministro José Luis Andrade, quien aseguró que los cambios introducidos responden directamente a los problemas detectados en etapas anteriores. 'El proyecto de Omar Torrijos se modificó un poco para poder nosotros evitar los problemas que hubo anteriormente. Entre esos problemas quedaron una serie de banquetas y movimientos de tierra que se están convirtiendo en puntos críticos, y por ahí vamos a iniciar', señaló Andrade.El ministro subrayó que todas las modificaciones han sido coordinadas con el Ministerio de Ambiente, como parte de un esfuerzo por garantizar la viabilidad ambiental del proyecto. 'Ya hemos hablado con el Ministerio de Ambiente, ya hemos hecho todas las diligencias para poder iniciar por esos puntos críticos. Todo está coordinado y los cambios fueron para mejorar el proyecto', afirmó.Según el cronograma oficial, los trabajos en campo arrancarán durante el verano de 2026 y se ejecutarán bajo la modalidad de 'llave en mano'.