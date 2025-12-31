Clan del Golfo, drogas y crímenes; el balance del 2025

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, aseguró este miércoles 31 de diciembre que el Clan del Golfo no tiene presencia permanente en la provincia de Darién.

“La lucha contra el Clan del Golfo ha cambiado de nota durante los últimos 20 años. Es una derivación de las fuerzas paramilitares que en algún momento operaron en la frontera con Colombia. Hoy día se dedica al narcotráfico y el tráfico de personas, no tiene presencia permanente en Panamá”, declaró Ábrego durante una conferencia de prensa en la que el Ministerio de Seguridad rindió un informe con el balance del 2025.

Recientemente se reportó que las fuerzas de seguridad panameña están desactivando minas terrestres en Darién. De acuerdo al ministro, se han incrementado los operativos para combatir a esta organización criminal, coordinando esfuerzos entre el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y las autoridades colombianas.

Ábrego también detalló que el Clan del Golfo era parte de la estructura que facilitaba el tránsito irregular de migrantes por la frontera. “La cifra de 302.203 personas que cruzaron irregularmente a través del tapón del Darién en el año 2024 de Sur a Norte, comparado con los 3.091 de este año, arrojan una reducción del 99%, un éxito contundente en el control migratorio de este año. También se han efectuado 1.281 operativos a nivel nacional, en los cuales se ha logrado detener a 1.795 infractores extranjeros de la legislación nacional. Además se han efectuado 22 vuelos charter con un total de 1.131 deportaciones y expulsiones”, detalló.

De acuerdo a las cifras oficiales citadas por el ministro, hubo una reducción de 5% en los hurtos entre 2024 y 2025; 4% en los robos y 5,4% en violencia doméstica. Los homicidios, por otro lado, aumentaron ligeramente, registrándo 588, cinco casos más que el año pasado. De acuerdo al ministro, el 75% están relacionados con el crimen organizado y afirma que han logrado “contener” los casos.

Advierte que el aumento de 34% en la producción de droga en Colombia presenta desafíos para la seguridad en las rutas y comunidades aledañas a la frontera y destacó las incautaciones realizadas. “Este año hemos incautado 118.645 kilos de drogas, con una incautación histórica el pasado mes de noviembre de 13.5 toneladas, gracias al esfuerzo interno de nuestros estamentos de seguridad y de la cooperación internacional de las armadas de los países aliados como Estados Unidos y Colombia que han incrementado el patrullaje en la actualidad por el Pacífico y en el Caribe,” apuntó.