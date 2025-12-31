Portobelo: $12 millones para rescatar el patrimonio histórico

Mientras tanto, el Fuerte San Jerónimo, otro pilar del Conjunto Monumental Histórico, enfrenta un grado de deterioro avanzado debido al constante oleaje y la erosión provocada por la quebrada Guinea. La intervención, denominada oficialmente 'Ejecución de obra de emergencia para la conservación del Fuerte San Jerónimo', cuenta con una inversión de $9,510,191.93 y se centra exclusivamente en la consolidación estructural y el tratamiento de patologías, sin alterar la fachada ni la volumetría original. El proyecto contempla soluciones técnicas altamente especializadas, como la creación del 'Pasillo Seco', una superficie de 7,429.745 m² que permite trabajar frente al mar de manera segura, protegiendo las obras del embate de las olas y asegurando condiciones óptimas para la restauración.Se realizarán inyecciones de resinas de poliuretano y microcemento para estabilizar el subsuelo bajo merlones y troneras, reforzando la capacidad portante de las cimentaciones incluso en presencia de agua de mar. Un tramo del muro posterior, inclinado por la socavación del suelo, será corregido mediante la instalación de un dique seco temporal con sacos de arena y sistemas de drenaje, lo que permitirá desviar el flujo de la quebrada mientras se construye una nueva zapata y se rearma el muro piedra por piedra.