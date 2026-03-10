Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 10 de marzo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que las condiciones del tiempo en el país para este martes 10 de marzo estarán marcadas por lluvias aisladas en la vertiente del Caribe y un ambiente mayormente seco en el Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico, en el Caribe panameño se mantendrán durante el día incursiones de nubosidad provenientes del mar hacia tierra firme, lo que generará cielos nublados a parcialmente nublados con aguaceros y lluvias intermitentes de forma dispersa en esta región.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana predominará poca nubosidad y cielos despejados, acompañados de un ambiente cálido y ventoso. No obstante, hacia horas de la tarde se prevé un incremento de la nubosidad que podría provocar aguaceros en sectores de Chiriquí, Darién, la comarca Emberá y el sur de Veraguas, mientras que el resto de las provincias mantendrán cielos parcialmente nublados.

El IMHPA indicó que las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 35 °C, mientras que en áreas de la Cordillera Central se esperan valores entre 21 °C y 28 °C. Además, se advierte sobre sensaciones térmicas elevadas, que podrían generar golpes de calor en personas expuestas al sol o que realicen actividades físicas intensas sin las debidas medidas de prevención.

En cuanto al viento, se esperan condiciones ventosas de moderadas a fuertes en varias regiones del país, con velocidades sostenidas entre 5 y 30 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h.

Respecto a las condiciones marítimas, se mantiene una advertencia en el Caribe panameño por oleajes entre 1.5 y 2.5 metros y mar picado. En el Pacífico, las autoridades mantienen vigilancia por el arribo gradual del primer mar de fondo de la temporada 2026, con olas que podrían alcanzar entre 0.8 y 1.8 metros.

Asimismo, los índices de radiación UV-B se ubicarán en niveles de moderado a extremo a nivel nacional, con valores entre 5 y 13, lo que podría provocar quemaduras en la piel en un periodo de 10 a 45 minutos.