Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 10 de marzo

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a> informó que las condiciones del tiempo en el país para este martes 10 de marzo estarán marcadas por <b>lluvias aisladas en la vertiente del Caribe y un ambiente mayormente seco en el Pacífico</b>.De acuerdo con el pronóstico, en el <b>Caribe panameño</b> se mantendrán durante el día incursiones de nubosidad provenientes del mar hacia tierra firme, lo que generará <b>cielos nublados a parcialmente nublados con aguaceros y lluvias intermitentes de forma dispersa</b> en esta región.En la vertiente del Pacífico,<b> durante la madrugada y la mañana predominará poca nubosidad y cielos despejados, acompañados de un ambiente cálido y ventoso</b>. No obstante, hacia horas de la tarde se prevé un incremento de la nubosidad que podría provocar aguaceros en sectores de<b> Chiriquí, Darién, la comarca Emberá y el sur de Veraguas</b>, mientras que el resto de las provincias mantendrán cielos parcialmente nublados.El IMHPA indicó que las temperaturas máximas oscilarán entre <b>28 °C y 35 °C, mientras que en áreas de la Cordillera Central se esperan valores entre 21 °C y 28 °C. </b>Además, se advierte sobre sensaciones térmicas elevadas, que podrían generar <b>golpes de calor en personas expuestas al sol o que realicen actividades físicas intensas</b> <b>sin las debidas medidas de prevención.</b>En cuanto al viento, se esperan condiciones ventosas de moderadas a fuertes en varias regiones del país, con velocidades sostenidas entre <b>5 y 30 km/h</b>, y ráfagas que podrían alcanzar hasta los <b>55 km/h.</b>Respecto a las condiciones marítimas, se mantiene una advertencia en el Caribe panameño por oleajes entre <b>1.5 y 2.5 </b>metros y mar picado. En el Pacífico, las autoridades mantienen vigilancia por el arribo gradual del primer mar de fondo de la temporada 2026, con olas que podrían alcanzar entre<b> 0.8 y 1.8</b> metros.Asimismo, los índices de<b> radiación</b> <b>UV-B</b> se ubicarán en niveles de moderado a extremo a nivel nacional, con valores entre <b>5 y 13,</b> lo que podría provocar quemaduras en la piel en un periodo de <b>10 a 45</b> minutos.