IDAAN invertirá $4.5 millones en plantas modulares en Azuero

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) activó la contratación, suministro e instalación de dos plantas potabilizadoras modulares, con una inversión total de $4.5 millones, como principal medida para sostener el abastecimiento de agua potable en las provincias de Herrera y Los Santos, afectadas desde hace más de siete meses por una severa crisis en la calidad de sus fuentes hídricas.

Ambas contrataciones se realizaron bajo la modalidad de Cotización en Línea – Compras por Emergencia Ambiental, publicadas el 30 de diciembre de 2025. La presentación de cotizaciones fue entre 11:30 a.m. y 3:30 p.m., y la apertura de propuestas una vez cerró la presentación de las cotizaciones, según el portal oficial de compras públicas.

Las unidades modulares, diseñadas para operar bajo condiciones extremas de turbiedad y contaminación, permitirán reforzar de forma inmediata la producción de agua potable mientras se ejecutan los trabajos de recuperación y corrección estructural en las plantas existentes de la región de Azuero.

En Herrera, la planta modular se integrará al sistema de la Planta Potabilizadora Roberto Reyna, que abastece al distrito de Chitré y zonas aledañas.

En Los Santos, la intervención se concentrará en la Planta Potabilizadora Rufina Alfaro, principal infraestructura de producción de agua potable de la provincia.

El objetivo del IDAAN es compensar y aumentar la capacidad de tratamiento de ambas plantas, seriamente limitada por la degradación del agua cruda proveniente de los ríos La Villa y Estibaná, sin interrumpir el suministro a la población.

Las plantas potabilizadoras modulares serán suministradas en contenedores ISO de 40 pies, con diseño transportable, escalable y reubicable, lo que permite su instalación rápida y su eventual traslado a otras regiones del país en futuras emergencias.

Cada unidad tendrá una capacidad de tratamiento de 45 a 50 litros por segundo, equivalente a un millón de galones diarios, y está diseñada para tratar agua cruda con turbiedades de hasta 4,000 NTU, además de remover organismos multicelulares filamentosos y contaminantes microbiológicos como coliformes y Escherichia coli.

El proceso de potabilización incluye mezcla rápida, coagulación, floculación, sedimentación, filtración rápida o a presión, microfiltración de 7 micras y sistemas de pre y post cloración, compatibles con los productos químicos utilizados por el IDAAN.

Las plantas contarán con sistemas de monitoreo continuo de caudal, turbidez, pH, cloro residual, oxígeno disuelto, metales pesados, pesticidas e hidrocarburos, asegurando el cumplimiento del Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 21-2019, que rige la calidad del agua para consumo humano.

El contrato establece un plazo total de 270 días calendario, dividido en tres fases: suministro e instalación (90 días), marcha blanca (8 días) y operación y mantenimiento (180 días).

Las plantas potabilizadoras modulares contarán con una garantía mínima de dos años, que cubrirá defectos de diseño, fabricación, materiales o instalación, sin costo para la institución. El IDAAN mantendrá la supervisión técnica permanente mediante auditorías, inspecciones y revisión de registros operativos.

La implementación de estas plantas modulares responde a una crisis que se inició el 27 de mayo de 2025, cuando el IDAAN se vio obligado a suspender la operación de cuatro plantas potabilizadoras debido a la contaminación severa de los ríos La Villa y Estibaná, principales fuentes de abastecimiento de la región.

Desde entonces, la producción de agua potable en Herrera y Los Santos ha estado sujeta a medidas de contingencia, paradas técnicas y restricciones operativas, sin lograr una recuperación sostenida del sistema.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, los análisis realizados por su Dirección de Calidad Ambiental confirmaron que la contaminación se originó principalmente por el vertido directo de desechos porcinos y aguas residuales sin tratamiento, provenientes de granjas y comunidades ubicadas en las riberas de ambos ríos.

A estos factores se sumaron el manejo inadecuado de vertederos municipales, el uso indiscriminado de agroquímicos y la deforestación acelerada de las cuencas hidrográficas, lo que agravó el deterioro ambiental y elevó la carga orgánica y microbiológica del agua cruda.