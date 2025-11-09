Diez provincias bajo aviso por lluvias intensas hasta el 12 de noviembre

El<b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas que se mantendrá vigente <b>desde la medianoche del lunes 10 hasta las 11:59 p.m. del miércoles 12 de noviembre</b>.Según el informe, las provincias de <b>Bocas del Toro, Chiriquí (especialmente las zonas montañosas), Ngäbe-Buglé, Veraguas (norte y sur), Coclé, Colón, Panamá, Panamá Oeste, Darién, Los Santos y la comarca Emberá-Wounaan (Sambú)</b> se mantienen bajo aviso por acumulados de lluvia que podrían alcanzar entre <b>120 y 320 milímetros en un periodo de 72 horas</b>, con posibilidad de episodios aislados más intensos.El IMHPA advierte que estas lluvias podrían estar acompañadas de <b>tormentas eléctricas y ráfagas de viento</b>, incrementando el riesgo de <b>inundaciones, crecidas de ríos, calles anegadas y deslizamientos de tierra</b>, especialmente en las regiones con acumulados superiores a 200 milímetros.Las condiciones atmosféricas responden a la interacción de varios sistemas climáticos: la presencia de un sistema de baja presión al norte del país y la aproximación de un frente frío en el mar Caribe que generará una vaguada prefrontal y una línea de cortante al norte y noroeste del territorio.Las autoridades recomiendan a la población <b>mantenerse atenta a los comunicados oficiales</b> y<b> evitar actividades en ríos, quebradas o zonas propensas a deslizamientos</b>. También se insta a los conductores a<b> extremar precauciones debido a la reducción de visibilidad por lluvias intensas</b> y a reportar cualquier emergencia al <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b>.El IMHPA recordó que la humedad acumulada en los suelos durante los últimos días <b>puede agravar los efectos de las lluvias pronosticadas</b>, por lo que el riesgo hidrometeorológico sigue siendo <b>moderado a alto</b> en gran parte del país.