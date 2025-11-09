Diez provincias bajo aviso por lluvias intensas hasta el 12 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas que se mantendrá vigente desde la medianoche del lunes 10 hasta las 11:59 p.m. del miércoles 12 de noviembre.

Según el informe, las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí (especialmente las zonas montañosas), Ngäbe-Buglé, Veraguas (norte y sur), Coclé, Colón, Panamá, Panamá Oeste, Darién, Los Santos y la comarca Emberá-Wounaan (Sambú) se mantienen bajo aviso por acumulados de lluvia que podrían alcanzar entre 120 y 320 milímetros en un periodo de 72 horas, con posibilidad de episodios aislados más intensos.

El IMHPA advierte que estas lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, incrementando el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos, calles anegadas y deslizamientos de tierra, especialmente en las regiones con acumulados superiores a 200 milímetros.

Las condiciones atmosféricas responden a la interacción de varios sistemas climáticos: la presencia de un sistema de baja presión al norte del país y la aproximación de un frente frío en el mar Caribe que generará una vaguada prefrontal y una línea de cortante al norte y noroeste del territorio.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar actividades en ríos, quebradas o zonas propensas a deslizamientos.

También se insta a los conductores a extremar precauciones debido a la reducción de visibilidad por lluvias intensas y a reportar cualquier emergencia al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El IMHPA recordó que la humedad acumulada en los suelos durante los últimos días puede agravar los efectos de las lluvias pronosticadas, por lo que el riesgo hidrometeorológico sigue siendo moderado a alto en gran parte del país.