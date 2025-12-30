Último sorteo de la Lotería Fiscal 2025 en Panamá: ¿Dónde y a qué hora verlo?

Autoridades de la Dirección General de Ingresos (DGI) anunciaron que este martes 30 de diciembre se realizará el tercer y último sorteo de la Lotería Fiscal 2025 en Panamá.

El sorteo se llevará a cabo en el área del food court de Los Andes Mall, a partir de la 1:00 p.m.

El evento será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la DGI, para que la ciudadanía pueda seguir el desarrollo de la actividad.

De acuerdo con la institución, los premios se distribuirán de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000.00

10 premios de B/.5,000.00

10 premios de B/.1,000.00