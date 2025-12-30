  1. Inicio
Último sorteo de la Lotería Fiscal 2025 en Panamá: ¿Dónde y a qué hora verlo?

El último sorteo de la Lotería Fiscal 2025 será este martes 30 de diciembre
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/12/2026 12:14
Este martes 30 de diciembre se realizará el último sorteo de la Lotería Fiscal 2025 en Panamá.

Autoridades de la Dirección General de Ingresos (DGI) anunciaron que este martes 30 de diciembre se realizará el tercer y último sorteo de la Lotería Fiscal 2025 en Panamá.

El sorteo se llevará a cabo en el área del food court de Los Andes Mall, a partir de la 1:00 p.m.

El evento será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la DGI, para que la ciudadanía pueda seguir el desarrollo de la actividad.

De acuerdo con la institución, los premios se distribuirán de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000.00

10 premios de B/.5,000.00

10 premios de B/.1,000.00

Próximos sorteos de la Lotería Fiscal en 2026

Ana Silvia Velásquez, asesora del despacho del director de la DGI, informó en una entrevista a Telemetro Reporta que a partir del año 2026 se incrementará la cantidad de sorteos.

Además, adelantó que se implementará un nuevo proyecto de sorteos regionales, los cuales estarán divididos por provincias o zonas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de participación y que más personas puedan resultar ganadoras en todo el país.

