Último sorteo de la Lotería Fiscal 2025 en Panamá: ¿Dónde y a qué hora verlo?

Autoridades de la <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a></b> anunciaron que este martes 30 de diciembre se realizará el <b>tercer y último sorteo de la Lotería Fiscal 2025 en Panamá</b>.El sorteo se llevará a cabo en el área del <i>food court</i> de <b>Los Andes Mall</b>, a partir de la <b>1:00 p.m.</b>El evento será transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales del <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b> y de la <b>DGI</b>, para que la ciudadanía pueda seguir el desarrollo de la actividad.De acuerdo con la institución, los premios se distribuirán de la siguiente manera:<b>5 premios de B/.10,000.00</b><b>10 premios de B/.5,000.00</b><b>10 premios de B/.1,000.00</b>