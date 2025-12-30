Proyectan nueva terminal en Penonomé en medio de polémica

Penonomé vive una <b>paradoja en materia de transporte público</b>. Mientras sobre el papel se proyecta una terminal de buses moderna, sostenible y con vocación urbana, en la práctica más de 50 prestatarias del transporte colectivo se mantienen desde 2024 fuera de la actual terminal, denunciando aumentos sorpresivos, falta de información y cambios sustanciales en un proyecto que, aseguran, ya no se parece al que les fue presentado inicialmente.Desde el 2024, las rutas urbanas y periurbanas <b>abandonaron la terminal ubicada en el patio del Boulevard Penonomé </b>y operan desde el patio del <b>Sindicato de Trabajadores del Transporte de la Provincia de Coclé (STTPC)</b>, a orillas de la Vía Interamericana, en un espacio que reconocen es insuficiente, pero que consideran 'más transparente' frente a un modelo que cuestionan.A un año de la salida de las prestatarias del terreno conocido como Boulevard, el Ministerio de Ambiente analiza un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría I, documento que sustenta un nuevo proyecto de terminal. En el estudio se detalla una inversión aproximada de dos millones de dólares, orientada a transformar la movilidad urbana y periurbana del distrito