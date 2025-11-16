Lluvias causan inundaciones y deslizamientos: estas son las zonas más afectadas

Las intensas lluvias registradas este domingo provocaron múltiples incidentes en diversas provincias del país, incluyendo inundaciones, deslizamientos de tierra y caída de árboles, según reportes ciudadanos y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).<b>¿Cuáles fueron las provincias afectadas por las fuertes lluvias?</b>En la provincia de <b>Los Santos </b>se reportó el desbordamiento del <b>río La Villa</b> en el sector de Villa Bonita, donde al menos <b>12 viviendas</b> <b>resultaron afectadas por la entrada de agua</b>.<b>En Herrera</b>, las lluvias dejaron varios incidentes. En <b>Pesé</b>, el desbordamiento del <b>río Esquiguita</b> <b>provocó la inundación de una vivienda.</b> Las autoridades realizaron una evacuación preventiva mientras el nivel del agua disminuía y ejecutaron una evaluación estructural. En <b>Loma San Pedro</b>, vía Los Pozos, se registró un <b>deslizamiento de tierra</b> que causó la obstrucción parcial de la vía y dejó árboles comprometidos. Equipos de Sinaproc realizaron un corte controlado, acordonaron el área y coordinaron con el MOP para la limpieza total del tramo.<b>En Panamá Este</b>, en el corregimiento de <b>24 de Diciembre</b>, <b>un árbol cayó sobre una residencia, afectando parcialmente el techo del área de lavandería y obstruyendo una quebrada cercana.</b> Equipos de Sinaproc evaluaron los daños, brindaron recomendaciones a la familia y ejecutaron el corte controlado del árbol.En Panamá Oeste, en <b>Puerto Caimito</b>, usuarios reportaron que la vía principal quedó temporalmente <b>intransitable</b> tras la caída de un árbol.