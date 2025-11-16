Lluvias causan inundaciones y deslizamientos: estas son las zonas más afectadas

Las intensas lluvias registradas este domingo provocaron múltiples incidentes en diversas provincias del país, incluyendo inundaciones, deslizamientos de tierra y caída de árboles, según reportes ciudadanos y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

¿Cuáles fueron las provincias afectadas por las fuertes lluvias?

En la provincia de Los Santos se reportó el desbordamiento del río La Villa en el sector de Villa Bonita, donde al menos 12 viviendas resultaron afectadas por la entrada de agua.

En Herrera, las lluvias dejaron varios incidentes. En Pesé, el desbordamiento del río Esquiguita provocó la inundación de una vivienda. Las autoridades realizaron una evacuación preventiva mientras el nivel del agua disminuía y ejecutaron una evaluación estructural.

En Loma San Pedro, vía Los Pozos, se registró un deslizamiento de tierra que causó la obstrucción parcial de la vía y dejó árboles comprometidos. Equipos de Sinaproc realizaron un corte controlado, acordonaron el área y coordinaron con el MOP para la limpieza total del tramo.

En Panamá Este, en el corregimiento de 24 de Diciembre, un árbol cayó sobre una residencia, afectando parcialmente el techo del área de lavandería y obstruyendo una quebrada cercana. Equipos de Sinaproc evaluaron los daños, brindaron recomendaciones a la familia y ejecutaron el corte controlado del árbol.

En Panamá Oeste, en Puerto Caimito, usuarios reportaron que la vía principal quedó temporalmente intransitable tras la caída de un árbol.