Aumenta la tarifa eléctrica para clientes de mayor consumo

A partir de enero de 2026, más de 357 mil clientes de ENSA y EDEMET que consumen más de 300 kilovatios hora (kWh) percibirán un aumento en la factura eléctrica, como resultado del fin del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) adicional, que había contenido el desfase tarifario generado en 2024, y de la entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario, según información oficial.

Solo en ENSA, cerca de 156 mil clientes, equivalentes al 28.5 % del total, registrarán un aumento promedio de 2.74 % en su factura eléctrica. Según la información oficial, el ajuste impactará principalmente a los usuarios que superen el umbral de consumo de 300 kWh, quienes dejarán de recibir el subsidio adicional aprobado de forma transitoria por el Consejo de Gabinete, tras la suspensión tarifaria ordenada por la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2024.

ENSA precisó que, aunque el incremento promedio es de 2.74 %, el porcentaje final puede variar según el tipo de tarifa y el nivel de consumo, recordando que el monto de la factura depende directamente de los hábitos de cada cliente.

En contraste, el 71.5 % de los clientes de ENSA no tendrá aumentos durante el primer semestre de 2026. Este grupo corresponde a usuarios residenciales con tarifa BTS o simples y consumos entre 0 y 300 kWh, que continúan recibiendo el FET ordinario vigente.

La empresa distribuidora atiende actualmente a 548,535 clientes, de los cuales el 81 % se concentra en la provincia de Panamá, incluyendo el área metropolitana, que representa el 57 % de la ciudad de Panamá, lo que convierte a esta región en la de mayor impacto ante cualquier ajuste tarifario.

En las concesiones de EDEMET y EDECHI, la actualización del pliego tarifario tendrá un efecto limitado. De un total de 610 mil clientes de EDEMET, alrededor de 201 mil —equivalentes al 33 %— enfrentarán un ajuste en la tarifa eléctrica a partir de enero de 2026, mientras que el resto mantendrá los subsidios vigentes. En EDEMET, aproximadamente el 67 % de los clientes con consumos mensuales de hasta 300 kWh continúa cubierto por el FET, por lo que no experimentará aumentos.

Por su parte, en EDECHI, alrededor del 99 % de los clientes mantiene los subsidios del FET para consumos de hasta 300 kWh, además del Fondo Tarifario de Occidente (FTO), prorrogado por el Estado hasta junio de 2026, lo que evita variaciones en la factura eléctrica de los usuarios residenciales dentro de estos rangos.

El nuevo pliego tarifario se sustenta en la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que regula el servicio público de electricidad y faculta a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) a realizar ajustes para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.