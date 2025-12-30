Créditos nuevos en Panamá superan $24,000 millones y crecen 5.1 %

Los desembolsos de créditos nuevos del Sistema Bancario Nacional (SBN) marcaron el desempeño crediticio a noviembre de 2025, al acumular $24,025 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 5.1 % o $1,163.7 millones adicionales, de acuerdo con el Informe de Actividad Bancaria (IAB) de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

El dinamismo en el flujo de nuevo crédito se dio en un contexto en el que la cartera bruta del SBN totalizó $64,958 millones, con un aumento interanual moderado de 1.2 % o $774.8 millones, reflejando que el impulso provino principalmente de la originación de nuevos préstamos, más que de una expansión acelerada del saldo total.

Dentro de los créditos nuevos, el sector comercio (incluye servicios) concentró cerca del 48 % del total desembolsado, equivalente a $11,415 millones, con un crecimiento interanual de 15.8 %, consolidándose como el principal destino del financiamiento bancario. Le siguió el consumo personal, con un aumento de 3.1 %, mientras que la ganadería registró un crecimiento de 5.3 % en el flujo de nuevos préstamos.

Destacó además un incremento significativo, aunque desde una base muy baja, en minas y canteras, donde los desembolsos pasaron de $6 millones a $119 millones. Adicionalmente, se observó un crecimiento del flujo hacia entidades públicas de 14.8 %, contrastando con la contracción registrada en el saldo de crédito al sector público.

En términos de composición, el dinamismo de los desembolsos refuerza la alta concentración del crédito privado en tres segmentos clave: comercio, hipotecario y consumo personal, que en conjunto pasaron de representar 76.1 % de la cartera interna en noviembre de 2024 a 77.8 % un año después, confirmando su rol como motores del crédito doméstico.

Por el lado del saldo, el desempeño del crédito nuevo se apoyó principalmente en el sector privado, cuyo financiamiento aumentó 2.1 % o $1,287.7 millones, mientras que el crédito al sector público mostró una contracción de 21.8 % o $512.9 millones, evidenciando un ajuste en la asignación del portafolio bancario.

En el ámbito regional, la cartera crediticia neta del Centro Bancario Internacional (CBI) alcanzó $100,578.9 millones, con un crecimiento interanual de 5.91 % o $5,608.4 millones, consolidándose como el principal motor de expansión de los activos a noviembre de 2025, según cifras de la SBP.

El crecimiento del crédito se respaldó en una sólida base de fondeo. Los depósitos del CBI totalizaron $115,131.7 millones, con un incremento de 7.20 % o $7,728.8 millones, liderado por los depósitos externos, que crecieron 13.17 %, mientras que los depósitos internos avanzaron 3.57 %. Los activos netos del CBI sumaron $161,700.9 millones, un aumento interanual de 5.69 % o $8,705.2 millones.

En materia de liquidez, los activos líquidos netos alcanzaron $18,531.1 millones, con una variación interanual de 7.59 % o $1,307.0 millones, equivalentes al 11.46 % del activo total (versus 11.26 % un año antes), evidenciando una mejora del colchón de liquidez.

En términos de solvencia, el Índice de Adecuación de Capital (IAC) del CBI se ubicó en 16.34 %, muy por encima del mínimo regulatorio de 8 %, y en su nivel más alto de al menos los últimos ocho trimestres, constituyéndose en un amortiguador clave ante escenarios de volatilidad o deterioro de activos.