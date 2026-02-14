Miles ocupan las calles en el Carnaval de Brasil: guía para disfrutar de los ‘blocos’

Desde el amanecer, cientos de miles de personas tomaron este sábado las calles de las principales ciudades de Brasil para celebrar el Carnaval, la fiesta más grande del país, en coloridas y ruidosas comparsas.Río de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador... Brasil ya está sumergido en su<b> Carnaval, el más famoso, distendido y con mayor proyección del mundo</b>. Al menos hasta el próximo miércoles (casi) todo el país se detiene para abrazar el jolgorio.Desde las cinco de la madrugada se empezaron a concentrar miles de personas en el bloco (comparsa de carnaval) <i>‘Então, Brilha’</i>, en Belo Horizonte. Temprano también arrancó el centenario <i>‘Cordão da Bola Preta’</i> en Río.Hasta el presidente brasileño, <b><a href="/tag/-/meta/luiz-inacio-lula-da-silva">Luiz Inácio Lula da Silva</a></b>, no se quiso perder los festejos y acompañó desde un camarote el popular <i>‘Galo da Madrugada’</i>, en Recife, junto a la primera dama, Rosângela ‘Janja’ da Silva, y a otras autoridades.Sin embargo, lejos de parecer una simple marcha, los ‘blocos’ tienen su propio ritual y exigen cierta preparación antes, durante y después.Estas son algunas recomendaciones para disfrutar de las comparsas callejeras sin sobresaltos: