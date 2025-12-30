2025, un año de transición, disciplina fiscal y retorno de la confianza de la economía panameña

La formalización de Panamá como Estado Asociado del Mercosur fue otra movida estratégica, que busca convertir al país en un hub de valor agregado para los productos de ese bloque. La intención es que materias primas de países como Brasil o Argentina lleguen a Panamá, se procesen en zonas francas locales y se reexporten con sello panameño hacia Centroamérica y el Caribe. Esto se alinea con la cifra récord de exportaciones de bienes, que superaron los $1,300 millones este año, impulsadas por el banano y los servicios logísticos.La economista Susana Vásquez lo califica como un paso con impacto de largo alcance que abre un mercado de 270 millones de personas. 'Con el Mercosur, el gobierno ha insistido en que Panamá será un hub de valor agregado sin afectar al agro', dijo. No obstante, Durán enfatiza que esta 'bisagra logística' solo será exitosa si se protege la autonomía nacional y se mejora la competitividad del productor local, especialmente frente a la 'temida' desgravación del Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos prevista para 2030. En agosto de 2025, el gobierno retomó diálogos técnicos con Washington. Si bien Estados Unidos ha mantenido su postura de no renegociar el tratado, Panamá activó en enero y febrero salvaguardias especiales agrícolas (como carne de cerdo) para frenar importaciones masivas que superaban los niveles de activación técnica. En octubre se instaló formalmente esta comisión, prevista en el tratado, para evaluar los daños al sector productivo y buscar mecanismos de compensación o apoyo técnico que permitan al agro panameño sobrevivir a la apertura total.