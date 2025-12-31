Ajuste eléctrico de ENSA afectará a más de 150 mil clientes en 2026

Cerca de 156 mil clientes de ENSA, equivalentes al 28.5% del total, enfrentarán un aumento promedio del 2.74% en su factura eléctrica desde el 1 de enero de 2026, con la aplicación del nuevo pliego tarifario aprobado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), tras el vencimiento del subsidio estatal que contuvo el desfase tarifario generado en 2024.

El ajuste tarifario afectará principalmente a los usuarios con consumos superiores a 300 kilovatios hora (kWh), quienes dejarán de recibir el beneficio del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) adicional, implementado por el Gobierno para mitigar el impacto de la suspensión tarifaria ordenada por la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2024.

De acuerdo con la información oficial, el incremento promedio será de 2.74 %, aunque el porcentaje puede variar según el tipo de tarifa y el nivel de consumo. La empresa a través de un comunicado de prensa recordó que el monto final de la factura eléctrica depende directamente de los hábitos de consumo de cada cliente.

En contraste, el 71.5 % de los usuarios se mantendrá sin aumentos durante el primer semestre de 2026. Este grupo está conformado por clientes residenciales con tarifa BTS o simples y consumos entre 0 y 300 kWh, quienes continúan recibiendo el FET ordinario vigente.

El FET adicional fue aprobado por el Consejo de Gabinete como una medida transitoria para compensar los costos acumulados tras la aplicación de una tarifa desactualizada, situación que, según las autoridades, comprometía la sostenibilidad financiera de la cadena de agentes del sector energético. No obstante, el subsidio no fue prorrogado para el período comprendido entre enero y junio de 2026.

El nuevo pliego tarifario se sustenta en la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, que regula el servicio público de electricidad y faculta a la ASEP a actualizar las tarifas para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Actualmente, la empresa distribuidora atiende a 548,535 clientes, de los cuales el 81 % se concentra en la provincia de Panamá, incluyendo el área metropolitana, que representa el 57 % de la ciudad de Panamá. Esta concentración convierte a la región en la de mayor impacto ante cualquier ajuste en la tarifa eléctrica.

EDECHI y EDEMET

La actualización del pliego tarifario confirma que la gran mayoría de los usuarios residenciales de EDECHI y EDEMET no registrarán incrementos en su factura eléctrica, gracias a la vigencia de los subsidios estatales y a los rangos de consumo protegidos.

En el área de concesión de EDECHI, alrededor del 99 % de los clientes mantiene los subsidios del FET para consumos de hasta 300 kWh, así como el Fondo Tarifario de Occidente (FTO), prorrogado por el Estado hasta junio de 2026. Esta combinación de apoyos evita cualquier variación tarifaria para los clientes residenciales dentro de esos rangos.

En el caso de EDEMET, el impacto también es limitado. Aproximadamente el 67 % de sus clientes, con consumos mensuales de hasta 300 kWh, continúa cubierto por el FET, por lo que no experimenta aumentos en la tarifa eléctrica. Las variaciones solo aplican a los usuarios que superan los 300 kWh, debido al fin del FET adicional y a la entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario.

En síntesis, los ajustes no afectan a la mayoría de los hogares, y se concentran únicamente en los clientes con mayores niveles de consumo eléctrico.

ENSA reiteró el llamado a los usuarios a hacer un uso eficiente de la energía, como medida para contener el gasto mensual y evitar incrementos en la factura, especialmente en los hogares con consumos cercanos o superiores al umbral subsidiado.