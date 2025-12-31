Ajuste eléctrico de ENSA afectará a más de 150 mil clientes en 2026

Cerca de <b>156 mil clientes de ENSA</b>, equivalentes al <b>28.5% </b>del total, enfrentarán un aumento promedio del <b>2.74%</b> en su factura eléctrica desde el <b>1 de enero de 2026</b>, con la aplicación del <b>nuevo pliego tarifario</b> aprobado por la <b>Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)</b>, tras el vencimiento del subsidio estatal que contuvo el desfase tarifario generado en 2024.El <b>ajuste tarifario</b> afectará principalmente a los usuarios con <b>consumos superiores a 300 kilovatios hora (kWh)</b>, quienes dejarán de recibir el beneficio del <b>Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) adicional</b>, implementado por el Gobierno para mitigar el impacto de la suspensión tarifaria ordenada por la <b>Corte Suprema de Justicia</b> en octubre de 2024.De acuerdo con la información oficial, el incremento promedio será de <b>2.74 %</b>, aunque el porcentaje puede variar según el tipo de tarifa y el nivel de consumo. La empresa a través de un comunicado de prensa recordó que <b>el monto final de la factura eléctrica depende directamente de los hábitos de consumo de cada cliente</b>.En contraste, el <b>71.5 %</b> de los usuarios se mantendrá sin aumentos durante <b>el primer semestre de 2026</b>. Este grupo está conformado por clientes residenciales con <b>tarifa BTS</b> o simples y consumos entre <b>0 y 300 kWh</b>, quienes continúan recibiendo el <b>FET ordinario</b> vigente.El <b>FET adicional</b> fue aprobado por el <b>Consejo de Gabinete</b> como una medida transitoria para <b>compensar los costos acumulados tras la aplicación de una tarifa desactualizada</b>, situación que, según las autoridades, comprometía la sostenibilidad financiera de la cadena de agentes del sector energético. No obstante, el subsidio no fue prorrogado para el período comprendido entre enero y junio de 2026.El nuevo pliego tarifario se sustenta en la <b>Ley 6 de 3 de febrero de 1997</b>, que regula el servicio público de electricidad y faculta a la <b>ASEP</b> a actualizar las tarifas para garantizar la sostenibilidad del sistema.Actualmente, la empresa distribuidora atiende a <b>548,535 clientes</b>, de los cuales el <b>81 %</b> se concentra en la provincia de Panamá, incluyendo el área metropolitana, que representa el <b>57 %</b> de la ciudad de Panamá. <b>Esta concentración convierte a la región en la de mayor impacto ante cualquier ajuste en la tarifa eléctrica</b>.<b>EDECHI y EDEMET</b>La actualización del pliego tarifario confirma que <b>la gran mayoría de los usuarios residenciales de EDECHI y EDEMET no registrarán incrementos en su factura eléctrica</b>, gracias a la vigencia de los subsidios estatales y a los rangos de consumo protegidos.En el área de concesión de <b>EDECHI</b>, <b>alrededor del 99 % de los clientes</b> mantiene los subsidios del <b>FET</b> para consumos de <b>hasta 300 kWh</b>, así como el <b>Fondo Tarifario de Occidente (FTO)</b>, prorrogado por el Estado hasta <b>junio de 2026</b>. Esta combinación de apoyos evita cualquier variación tarifaria para los clientes residenciales dentro de esos rangos.En el caso de <b>EDEMET</b>, el impacto también es limitado. <b>Aproximadamente el 67 % de sus clientes</b>, con consumos mensuales de <b>hasta 300 kWh</b>, continúa cubierto por el <b>FET</b>, por lo que <b>no experimenta aumentos</b> en la tarifa eléctrica. Las variaciones solo aplican a los usuarios que <b>superan los 300 kWh</b>, debido al fin del FET adicional y a la entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario.En síntesis, <b>los ajustes no afectan a la mayoría de los hogares</b>, y se concentran únicamente en los clientes con mayores niveles de consumo eléctrico. <b>ENSA</b> reiteró el llamado a los usuarios a hacer un uso eficiente de la energía, como medida para contener el gasto mensual y evitar incrementos en la factura, especialmente en los hogares con consumos cercanos o superiores al umbral subsidiado.