El 2025 se cierra...

Así marchamos versando aguas en este profundo océano, donde ciertas problemáticas no logramos superar, me refiero a aquella herencia de una visión limitada sobre el sistema cultural istmeño, basado únicamente sobre lo que pasa en la ciudad capitalina ignorando la precaria situación del interior de la república.Queremos crear juicios inclusivos hablando sobre el sistema cultural excluyendo (por desconocimiento) aquellas situaciones periferias al veloz desarrollo capitalino.Esa desarmonía toma vital importancia, cuando queremos hacer actividades que tiende a una unión nacional, porque al tratar de hacer conciencia colectiva relegamos en manera absurda dichas realidades. Existen muchos ejemplos de premios, concursos, subastas, etc., que aplican reglas y condiciones a los artistas interiorano que no viajan en acorde con las dificultades del país. Al parecer no logramos asimilar la realidad de escasez y precariedad que vive el interior de la Republica para construir serias políticas culturales que intenten acercar estas realidades. Lo sorprendente es que pese a estos obstáculos algunos de ellos logran con excelentes trabajos posicionarse con buenos resultados en dichos certámenes. A su vez, la silenciosa labor que conducen algunas personas en la preparación de talleres y cursos que con escasas preparaciones técnicas logran trasmitir ese fervor en las danzas, la literatura, el folklor, las manualidades y la pintura siendo está en verdadero cimiento que mantiene viva, desde el Panamá Profundo el sistema cultural panameño.