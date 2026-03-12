Canciller de Ucrania se reunirá con Mulino y la Asamblea

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, llegó a Panamá este jueves en visita oficial, donde se espera que hoy sostenga una reunión con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

El encuentro forma parte de los acercamientos entre el Ejecutivo panameño y las autoridades ucranianas, que se han afianzado bajo la administración Mulino, quien sostuvo una reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en 2024, donde se acordó, entre otras cosas, la apertura de la embajada de la nación eslava en Panamá.

La visita de Sybiha forma parte de un acercamiento de Ucrania a gobiernos latinoamericanos dentro de la estrategia de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que también han mostrado su respaldo a Kiev frente a la invasión rusa.

Trascendió que dentro de la agenda del diplomático ucraniano se encuentra también una visita a la Asamblea Nacional, donde sostendrá una reunión con el presidente del Legislativo, el diputado Jorge Herrera, así como con la presidenta de la Comisión de Exteriores de la Asamblea, la diputada Walkiria Chandler.

Se espera también que el ministro sostenga un encuentro con el canciller panameño, Javier Martínez Acha, donde se firmarán acuerdos marco que incluyen fijar una “hoja de ruta” sobre las relaciones entre las dos naciones, así como un memorándum de entendimiento en cooperación académica.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Cancillería, la delegación ucraniana la integran, además del canciller Sybiha, su directora para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oksana Dramaretska; el portavoz de la Cancillería, Heorhii Tykhyi; Karyna Rohuila, consejera de la Dirección de Seguridad Internacional y Defensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania; y Oleksandr Rummo, encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en el país.

Dentro del programa se encuentra también la inauguración formal de la sede diplomática ucraniana en el país.

Desde 1993, Panamá mantiene relaciones diplomáticas con Ucrania, tras dejar de ser una de las repúblicas que conformaban la extinta Unión Soviética.