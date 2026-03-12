EE. UU. admite que aún no puede escoltar petroleros en Ormuz; Irán amenaza con bloquear la ruta

Mientras Washington intenta contener el impacto económico del conflicto, Teherán endureció su postura política y militar.El nuevo líder supremo iraní, Mojtabá Jameneí, dirigió este jueves un mensaje televisado a la nación en el que defendió mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz como herramienta estratégica frente a sus adversarios.'El uso de la medida de bloquear el estrecho debe continuar', afirmó el dirigente, quien también advirtió que el país está evaluando abrir nuevos frentes de confrontación donde el enemigo sea vulnerable.Según Jameneí, esas acciones podrían activarse si la guerra continúa.El líder iraní asumió recientemente el poder tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, fallecido durante los primeros bombardeos masivos lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.Durante su discurso, el nuevo líder llamó a la unidad nacional y agradeció a las fuerzas militares por resistir lo que describió como una 'agresión injusta'.