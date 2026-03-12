Georgia Tech: ‘Exportar en Panamá no es barato’; transporte terrestre encarece la logística

En el marco de Expocomer 2026, el sector logístico panameño se ha tomado el centro del debate. Jorge Barnett, director de Georgia Tech Panamá, compartió una visión crítica y estratégica sobre el presente de la industria, subrayando que, aunque el país es una vitrina global, los costos internos y la infraestructura terrestre siguen siendo materias pendientes para alcanzar una verdadera equidad económica. Uno de los puntos medulares de su intervención fue el anuncio del Estudio Nacional de Costos Logísticos, lanzado formalmente en el Gabinete Logístico el pasado 26 de febrero. Según explicó Barnett, el estudio identificará brechas, oportunidades y buenas prácticas en materia de eficiencia, costos, sostenibilidad y digitalización. Barnett afirmó que este proyecto es vital para actualizar una línea base de costos que no se revisaba con profundidad nacional desde hace una década. “Todo el mundo habla de que esta es una oportunidad para exportar, pero exportar en Panamá no es barato”, afirmó categóricamente. El especialista explicó que, si bien el Canal de Panamá y el sistema portuario posicionan al país como líder en conectividad internacional, la infraestructura interna y los procesos burocráticos no han avanzado al mismo ritmo. Esto genera una brecha peligrosa: un país de primer mundo en su zona interoceánica, pero con retos de eficiencia en el resto del territorio.

El transporte terrestre

Barnett hizo un llamado a no perder de vista el transporte de carga por carretera. “Cualquier producto que consumimos, aunque venga por avión, termina en un camión”, recordó. Sin embargo, este eslabón es actualmente el más costoso debido a la congestión vial, el estado de las vías y las mermas que sufren los productos perecederos por los tiempos de espera. Para el director de Georgia Tech, mejorar la logística terrestre no es solo un tema de negocios, sino de justicia social. Señaló que al reducir los costos de transporte desde zonas productoras como Tierras Altas, en la provincia Chiriquí, se permite que la inversión llegue a otras provincias, combatiendo la desigualdad que históricamente ha generado tensiones y cierres de vías en el país.

Tecnología aplicada

En el ámbito de la innovación, Barnett destacó la participación de la academia en Expotec, una de las ferias concurrentes de este año. Lejos de quedarse en teorías sobre el Blockchain o la Inteligencia Artificial (IA), el equipo de Georgia Tech está enfocado en identificar casos de uso aterrizados a la realidad panameña. “Estamos tratando de trabajar en el ‘cómo se come eso’, qué problemas reales de Panamá vamos a resolver con estas tecnologías emergentes”, señaló, vinculando estos avances directamente con la facilitación del comercio y el gobierno digital.

Un rol global

Barnett se refirió a la coyuntura internacional. Con la inestabilidad actual en rutas comerciales de Medio Oriente, Panamá se consolida como la alternativa más segura para el comercio global. No obstante, advirtió que para capitalizar esta “buena publicidad”, el país debe fortalecer su ecosistema de proveedores logísticos. El especialista destacó que Expocomer 2026 demuestra que, pese al auge de la inteligencia artificial y el trabajo remoto, el contacto humano sigue siendo el motor de los grandes acuerdos. “La gente quiere interactuar en persona; ese engagement es vital para conocer el clima de negocios y apostar por nuestra región”, concluyó. El conglomerado marítimo - logístico representa el 31 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según un estudio de la Cámara Marítima de Panamá publicado en 2024. Este sector genera 109,406 empleos directos y tiene un impacto en 320,317 empleos asalariados en general, citó la Presidencia de la República de Panamá, tras el Gabinete Logístico en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.