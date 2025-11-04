Lluvias provocan inundaciones y deslizamientos en Portobelo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó la madrugada de este 4 de noviembre que se registraron inundaciones y deslizamientos de tierra en la provincia de Colón.

La entidad reportó que no hay albergues activos ni reportes de fallecidos, desaparecidos o heridos relacionados con estos eventos.

Se registraron afectaciones en el sector de La Ciénaga de Portobelo, donde 25 viviendas resultaron inundadas, afectando a 25 familias y 127 personas, entre ellas 2 con discapacidad, 65 mujeres y 55 menores de edad.

Asimismo, en Portobelo se reportó un deslizamiento de tierra que impactó dos viviendas, dejando 7 personas afectadas, entre ellas 3 mujeres y 3 menores.

Se mantiene un anuncio de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en varias provincias, que se extenderá hasta este 5 de noviembre.

Las autoridades recordaron que continúa vigente la alerta verde preventiva para 31 distritos de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Panamá, Veraguas y Darién debido a la inestabilidad atmosférica y al riesgo de deslizamientos e inundaciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar acercarse a ríos, quebradas o zonas costeras durante las marejadas, y reportar cualquier emergencia a las líneas del 911 o del Sinaproc.