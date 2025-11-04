  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Lluvias provocan inundaciones y deslizamientos en Portobelo

Se registraron afectaciones en el sector de La Ciénaga de Portobelo, donde 25 viviendas resultaron inundadas.
Se registraron afectaciones en el sector de La Ciénaga de Portobelo, donde 25 viviendas resultaron inundadas. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
  • 04/11/2025 05:45
Sinaproc recordó que se mantiene activo un aviso de vigilancia en todo el territorio nacional que se refiere a lluvias y tormentas significativas, que se extenderá hasta este 5 de noviembre.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó la madrugada de este 4 de noviembre que se registraron inundaciones y deslizamientos de tierra en la provincia de Colón.

La entidad reportó que no hay albergues activos ni reportes de fallecidos, desaparecidos o heridos relacionados con estos eventos.

Se registraron afectaciones en el sector de La Ciénaga de Portobelo, donde 25 viviendas resultaron inundadas, afectando a 25 familias y 127 personas, entre ellas 2 con discapacidad, 65 mujeres y 55 menores de edad.

Asimismo, en Portobelo se reportó un deslizamiento de tierra que impactó dos viviendas, dejando 7 personas afectadas, entre ellas 3 mujeres y 3 menores.

Se mantiene un anuncio de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en varias provincias, que se extenderá hasta este 5 de noviembre.

Las autoridades recordaron que continúa vigente la alerta verde preventiva para 31 distritos de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Panamá, Veraguas y Darién debido a la inestabilidad atmosférica y al riesgo de deslizamientos e inundaciones.

Sinaproc recordó que se mantiene activo un aviso de vigilancia en todo el territorio nacional que se refiere a lluvias y tormentas significativas, que se extenderá hasta este 5 de noviembre.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar acercarse a ríos, quebradas o zonas costeras durante las marejadas, y reportar cualquier emergencia a las líneas del 911 o del Sinaproc.

VIDEOS
Lo Nuevo