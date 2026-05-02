Irán advierte posible conflicto con Estados Unidos tras rechazo de Trump a propuesta de paz

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos volvieron a aumentar luego de que autoridades iraníes advirtieran sobre la posibilidad de un nuevo enfrentamiento militar tras el rechazo del presidente Donald Trump a una reciente propuesta de paz impulsada por Teherán.

Según CNN, el general de brigada Mohammad Jafar Asadi, portavoz militar iraní, cuestionó la confiabilidad de Washington en materia de acuerdos internacionales y aseguró que Irán prepara respuestas que, afirmó, sorprenderían a sus adversarios.

Las declaraciones se producen en medio de un escenario de creciente presión política y militar por la situación en el Estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo para el comercio de petróleo.

Medios estatales iraníes reiteraron que el estrecho continuará bajo supervisión iraní, según informó CNN.

Desde Washington, Trump ha insistido en garantizar la libre navegación en el estrecho desde el anuncio del alto el fuego realizado el mes pasado.

La disputa por el control y la seguridad en el estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales focos de preocupación internacional debido a su impacto en los mercados energéticos y la estabilidad en Medio Oriente.