Trump extiende tregua con Irán mientras mantiene bloqueo en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la extensión de la tregua con Irán en medio de un escenario de alta tensión en Medio Oriente, pero dejó claro que mantendrá el bloqueo naval en el estratégico estrecho de Ormuz como medida de presión durante las negociaciones. La decisión responde, según Washington, a la necesidad de dar más tiempo a Teherán para presentar una propuesta “unificada” en el marco de las conversaciones impulsadas por Pakistán. La tregua, que estaba a punto de expirar, se prolongará “hasta que concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, de acuerdo con declaraciones oficiales. Sin embargo, el gesto diplomático contrasta con la continuidad de la presión militar. Trump ordenó a la Marina estadounidense mantener el cerco sobre los puertos iraníes y el tránsito marítimo vinculado a ese país, una medida que, según la Casa Blanca, busca forzar avances concretos en la mesa de diálogo.

Un alto el fuego bajo tensión

El anuncio se produce en un contexto de creciente desconfianza entre ambas partes. Irán ha acusado a Estados Unidos de violar el alto el fuego mediante acciones como la interdicción de buques en el Golfo de Omán, mientras que Washington insiste en que su despliegue es necesario para garantizar la seguridad marítima y contener las actividades iraníes. Desde Teherán, las autoridades han endurecido el tono. Líderes políticos han advertido que no aceptarán negociaciones “bajo la sombra de la amenaza” y han cuestionado la legitimidad del bloqueo, al considerarlo contrario al espíritu de la tregua. La mediación de Pakistán ha sido clave para evitar una ruptura total del diálogo, aunque hasta ahora Irán no ha confirmado plenamente su participación en una nueva ronda de conversaciones, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro del proceso.

El factor Ormuz: presión global

El punto más crítico del conflicto sigue siendo el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Por esta vía transita cerca del 20% del petróleo global, lo que convierte cualquier interrupción en un riesgo directo para la economía internacional. Desde el inicio de la crisis en febrero de 2026, el paso ha estado sometido a restricciones, ataques y maniobras militares. Irán ha limitado el tránsito de buques mediante controles de su Guardia Revolucionaria, mientras que Estados Unidos ha respondido con un bloqueo selectivo dirigido a embarcaciones vinculadas a Teherán. El resultado ha sido una reducción drástica del tráfico marítimo, con miles de barcos afectados y rutas comerciales alteradas. La incertidumbre ha impulsado el alza de los precios del petróleo y ha generado efectos inflacionarios en distintas economías. Aunque en algunos momentos se ha anunciado la reapertura parcial del estrecho durante la tregua, en la práctica las restricciones continúan debido a la presencia militar y a la falta de garantías de seguridad para las embarcaciones.

Un conflicto que sigue latente