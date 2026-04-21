Trump extiende tregua con Irán mientras mantiene bloqueo en el estrecho de Ormuz

El anuncio se produce en un contexto de creciente desconfianza entre ambas partes. Irán ha acusado a Estados Unidos de violar el alto el fuego mediante acciones como la interdicción de buques en el Golfo de Omán, mientras que Washington insiste en que su despliegue es necesario para garantizar la seguridad marítima y contener las actividades iraníes.Desde Teherán, las autoridades han endurecido el tono. Líderes políticos han advertido que no aceptarán negociaciones 'bajo la sombra de la amenaza' y han cuestionado la legitimidad del bloqueo, al considerarlo contrario al espíritu de la tregua.La mediación de Pakistán ha sido clave para evitar una ruptura total del diálogo, aunque hasta ahora Irán no ha confirmado plenamente su participación en una nueva ronda de conversaciones, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro del proceso.