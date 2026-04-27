Clima en Panamá: : Pronóstico para este lunes 27 de abril

Panamá vivirá una jornada marcada por el contraste entre el calor intenso y las lluvias aisladas, de acuerdo con el informe de la Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, correspondiente a este lunes 27 de abril de 2026.Durante la mañana, <b>el país mantendrá un cielo parcialmente nublado</b>, con algunos chubascos aislados en el Golfo de Panamá que podrían extenderse hacia zonas costeras. En el Caribe, especialmente en las provincias de<b> Colón y la comarca Guna Yala</b>, también se prevén lluvias puntuales.Para horas de la tarde, el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de <b>aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica</b>, principalmente en <b>Chiriquí, Veraguas y sectores de Darién cercanos a la frontera</b>. Estas precipitaciones tenderán a disminuir gradualmente, aunque no se descartan chubascos aislados en el resto del país.En la noche, se espera un cielo entre parcialmente nublado y nublado, con baja probabilidad de lluvias en tierra firme. Sin embargo, podrían <b>registrarse chubascos en áreas marino-costeras de Bocas del Toro, así como en el sur de Chiriquí y Veraguas.</b>Las temperaturas mínimas oscilarán entre los<b> 21°C y 25°C</b>, mientras que en zonas montañosas y la Cordillera Central descenderán hasta los <b>12°C</b>. En contraste, las máximas alcanzarán entre <b>31°C y 36.5°C</b>, lo que mantendrá una sensación térmica elevada en gran parte del territorio.El informe también advierte sobre índices de radiación ultravioleta entre altos y muy altos en todo el país, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.