Clima en Panamá: : Pronóstico para este lunes 27 de abril

Panamá vivirá una jornada marcada por el contraste entre el calor intenso y las lluvias aisladas, de acuerdo con el informe de la Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, correspondiente a este lunes 27 de abril de 2026.

Durante la mañana, el país mantendrá un cielo parcialmente nublado, con algunos chubascos aislados en el Golfo de Panamá que podrían extenderse hacia zonas costeras. En el Caribe, especialmente en las provincias de Colón y la comarca Guna Yala, también se prevén lluvias puntuales.

Para horas de la tarde, el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica, principalmente en Chiriquí, Veraguas y sectores de Darién cercanos a la frontera. Estas precipitaciones tenderán a disminuir gradualmente, aunque no se descartan chubascos aislados en el resto del país.

En la noche, se espera un cielo entre parcialmente nublado y nublado, con baja probabilidad de lluvias en tierra firme. Sin embargo, podrían registrarse chubascos en áreas marino-costeras de Bocas del Toro, así como en el sur de Chiriquí y Veraguas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 21°C y 25°C, mientras que en zonas montañosas y la Cordillera Central descenderán hasta los 12°C. En contraste, las máximas alcanzarán entre 31°C y 36.5°C, lo que mantendrá una sensación térmica elevada en gran parte del territorio.

El informe también advierte sobre índices de radiación ultravioleta entre altos y muy altos en todo el país, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.