Serena Vamvas: ‘El Coco Parque es una victoria ciudadana’

Hubo mucha desinformación con la zonificación porque es un tema muy complejo y técnico. Nosotros fuimos puente entre la comunidad y el proceso del plan de ordenamiento territorial. Puedo decirles que nosotros mismos hicimos más de 20 reuniones, incluyendo en Boca La Caja. Hubo mucha desinformación, muchas de las personas de Boca la Caja también tenían mucho miedo. Varios sienten que con su titulación o falta de titulación les pueden quitar sus terrenos y eso es totalmente falso, esa nunca fue la idea. Se sacó del mismo plan para que se tranquilizaran, pero lo que sí les puedo decir es que la reglamentación y la ley que se estaba usando es peor, porque tú puedes construir al lado de una casa un edificio de 80 pisos sin estructurar nada bajo la ley antes del plan de ordenamiento territorial.Hay un nuevo plan de ordenamiento territorial, pero digamos que apelaron, está en reconsideración en la Corte. Fallaron a favor del Plan de Ordenamiento Territorial, pero como hicieron la apelación hay esperar que vean la reconsideración. La verdad es que necesitamos que haya un plan. La ley que se está utilizando es de hace más de 40 años, entonces no es cónsona con la realidad.La preocupación de los ciudadanos sí es válida, pero hace falta más fiscalización, hay que hacer unas reformas a varias leyes sobre todo del Miviot y toda la parte de construcción y mejorar muchos acuerdos municipales. Eso es algo que nosotros estamos constantemente hablando con el ingeniero municipal y la alcaldía.