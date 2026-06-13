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Lotería fiscal regional: MEF habilita urnas para participar desde el 15 de junio

MEF habilita urnas para la Lotería Fiscal Regional desde el 15 de junio
MEF habilita urnas para la Lotería Fiscal Regional desde el 15 de junio Emiliana Tuñón | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/06/2026 13:21
Las urnas de la Lotería Fiscal Regional estarán disponibles desde este 15 de junio para que los contribuyentes participen en el sorteo.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que a partir del 15 de junio estarán instaladas las urnas de la Lotería Fiscal Regional en distintos puntos del país para que los ciudadanos puedan depositar sus sobres y participar en el sorteo.

La entidad precisó que serán válidas únicamente las facturas emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026, período establecido para la recepción de documentos.

Según el MEF, esta iniciativa busca incentivar la solicitud de facturas fiscales en las compras y fortalecer la cultura tributaria entre la población.

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a verificar que las facturas cumplan con los requisitos establecidos antes de depositarlas en las urnas habilitadas a nivel nacional.

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal? Aquí te explicamos

Participar en la lotería fiscal es un proceso sencillo que busca incentivar la solicitud de facturas en todo el país. Para hacerlo, los ciudadanos deben seguir estos pasos:

-Solicitar las facturas por cada compra realizada.

-Guardarlas en un sobre tamaño carta o menor, de color blanco o manila.

-Escribir en el sobre los datos personales: nombre, cédula, dirección, teléfono y correo electrónico.

-Depositar el sobre en las urnas ubicadas en centros comerciales y en las instalaciones de la Dirección General de Ingresos (DGI) en las distintas provincias.

Las autoridades recalcaron que el sobre no debe tener decoraciones, stickers ni dibujos, ya que esto podría invalidar la participación en el sorteo.

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