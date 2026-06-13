Lotería fiscal regional: MEF habilita urnas para participar desde el 15 de junio

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que a partir del 15 de junio estarán instaladas las urnas de la Lotería Fiscal Regional en distintos puntos del país para que los ciudadanos puedan depositar sus sobres y participar en el sorteo.

La entidad precisó que serán válidas únicamente las facturas emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026, período establecido para la recepción de documentos.

Según el MEF, esta iniciativa busca incentivar la solicitud de facturas fiscales en las compras y fortalecer la cultura tributaria entre la población.

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a verificar que las facturas cumplan con los requisitos establecidos antes de depositarlas en las urnas habilitadas a nivel nacional.