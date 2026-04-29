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Lotería fiscal regional: fechas clave, cierre de urnas y cómo participar

El MEF lanza lotería fiscal regional con más premios y nuevas fechas
El MEF lanza lotería fiscal regional con más premios y nuevas fechas Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/04/2026 16:12
El MEF dio a conocer que la lotería fiscal se organizará en cuatro regiones, cada una con su propio sorteo y premios que suman más de B/. 100,000.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una nueva modalidad para la lotería fiscal, que ahora se realizará de forma regional con el objetivo de aumentar las oportunidades de ganar para los participantes.

De acuerdo con la entidad, el país ha sido dividido en cuatro regiones, cada una con su propio sorteo. Para participar, serán válidas únicamente las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026, fecha en la que también se cerrarán las urnas.

El calendario de sorteos quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 19 de mayo: Región #1

Jueves 21 de mayo: Región #2

Martes 26 de mayo: Región #3

Jueves 28 de mayo: Región #4

Cada sorteo regional contará con una tómbola que distribuirá 25 premios, sumando un total de B/. 110,000 por región. Los premios estarán divididos en cinco de B/. 10,000, diez de B/. 5,000 y diez de B/. 1,000.

Así puedes participar en la lotería fiscal sin cometer errores

Participar en la lotería fiscal es un proceso sencillo que busca incentivar la solicitud de facturas en todo el país. Para hacerlo, los ciudadanos deben seguir estos pasos:

-Solicitar las facturas por cada compra realizada.

-Guardarlas en un sobre tamaño carta o menor, de color blanco o manila.

-Escribir en el sobre los datos personales: nombre, cédula, dirección, teléfono y correo electrónico.

-Depositar el sobre en las urnas ubicadas en centros comerciales y en las instalaciones de la Dirección General de Ingresos (DGI) en las distintas provincias.

Las autoridades recalcaron que el sobre no debe tener decoraciones, stickers ni dibujos, ya que esto podría invalidar la participación en el sorteo.

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