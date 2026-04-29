Lotería fiscal regional: fechas clave, cierre de urnas y cómo participar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una nueva modalidad para la lotería fiscal, que ahora se realizará de forma regional con el objetivo de aumentar las oportunidades de ganar para los participantes.

De acuerdo con la entidad, el país ha sido dividido en cuatro regiones, cada una con su propio sorteo. Para participar, serán válidas únicamente las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026, fecha en la que también se cerrarán las urnas.

El calendario de sorteos quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 19 de mayo: Región #1

Jueves 21 de mayo: Región #2

Martes 26 de mayo: Región #3

Jueves 28 de mayo: Región #4

Cada sorteo regional contará con una tómbola que distribuirá 25 premios, sumando un total de B/. 110,000 por región. Los premios estarán divididos en cinco de B/. 10,000, diez de B/. 5,000 y diez de B/. 1,000.