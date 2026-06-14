MiAmbiente aclara uso de instalaciones en Isla Coiba tras traslado de reclusos

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) emitió un comunicado este domingo para aclarar información publicada en medios sobre la posible creación de un centro penitenciario en la Isla de Coiba, Patrimonio de la Humanidad.

La institución explicó que el Ministerio de Seguridad informó públicamente que, por motivos de seguridad nacional, se utilizarán instalaciones ya existentes del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) en Coiba para albergar temporalmente a detenidos de alta peligrosidad. En este contexto, se realizó el traslado de 29 reclusos el sábado 13 de junio.

MiAmbiente subrayó que las instalaciones de la pista de aterrizaje, la base aeronaval y el antiguo penal han estado bajo custodia del SENAN desde antes de la creación del Parque Nacional Coiba, como parte de las operaciones de combate al narcotráfico y defensa de la seguridad nacional. Por ello, la acción de traslado fue ejecutada bajo estricta confidencialidad y sin conocimiento previo de la entidad ambiental.

El comunicado también precisó que la carta emitida por MiAmbiente el pasado 10 de junio hacía referencia a la posibilidad de transformar la isla en un centro penitenciario permanente con nuevas edificaciones, lo cual —según la institución— no es viable por razones legales, ambientales y de protección del patrimonio mundial.