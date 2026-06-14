Unachi solicita intervención de Mulino ante retrasos salariales y crisis financiera

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) remitió una carta al presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, en la que solicita su intervención para atender la situación financiera que atraviesa la institución y que ha derivado en retrasos en el pago de salarios y obligaciones con acreedores.

En la misiva, firmada por el rector interino, Dr. Pedro González, se advierte que el pasado 12 de junio los colaboradores de la universidad no recibieron oportunamente sus salarios, pese a que la institución cuenta con viabilidad presupuestaria y financiera.

Además, advirtió que se acumulan tres quincenas de pagos pendientes con acreedores, lo que compromete la estabilidad de numerosas familias y el cumplimiento de obligaciones hipotecarias y crediticias.

La administración universitaria subrayó que la gestión financiera y presupuestaria se realiza a través del sistema gubernamental SAP ISTMO, plataforma que registra y fiscaliza cada operación bajo los controles del Estado.

Ante este panorama, la UNACHI solicitó al mandatario la instalación de una mesa técnica que permita encontrar soluciones oportunas, transparentes y legales, en resguardo de la educación superior pública y de la tranquilidad de miles de familias panameñas.

El rector interino expresó confianza en el liderazgo y sensibilidad social del presidente Mulino, destacando que su intervención es clave para garantizar la institucionalidad y la estabilidad de la universidad.