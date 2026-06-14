Las 5 claves de la tarde en Panamá y el mundo | 14 de junio

Billboard elige el himno de Panamá entre las mejores canciones del Mundial 2026

La emoción mundialista también se vive fuera de la cancha. La prestigiosa revista Billboard destacó “Sube La Marea (Remix)” como una de las mejores canciones para celebrar el Mundial 2026, calificándola como una apasionada celebración de la Selección de Panamá.

El tema reúne a 29 artistas nacionales, entre ellos Rubén Blades, Sech, Erika Ender y Omar Alfano, bajo la producción de Los Gaitanes.

Tragedia en Río de Janeiro: choque de dos helicópteros deja seis muertos

Brasil amaneció conmocionado tras el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, accidente que dejó al menos seis personas fallecidas. Equipos de emergencia y autoridades locales desplegaron un amplio operativo para atender la tragedia y determinar las causas del siniestro, que ha generado gran impacto en el país sudamericano.

Ifarhu advierte a estudiantes: podrían perder su beca si no presentan este documento

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) hizo un llamado urgente a los beneficiarios de becas y asistencias económicas para que entreguen la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

La entidad advirtió que quienes no cumplan con este requisito podrían enfrentar la suspensión o pérdida del beneficio.

Beneficiarios del CEPANIM podrán negociar sus deudas en cinco sucursales del Banco Nacional

Los ciudadanos inscritos en el Centro Especializado para el Pago de la Nueva Indemnización (CEPANIM) tendrán la oportunidad de realizar negociaciones relacionadas con sus trámites en cinco sucursales habilitadas del Banco Nacional de Panamá.

La medida busca agilizar el proceso y brindar una atención más cercana a los beneficiarios.

Alemania aplasta 7-1 a Curazao, pero los caribeños hacen historia en el Mundial

Alemania debutó con una contundente goleada de 7-1 sobre Curazao en el Mundial 2026, confirmando su condición de favorita en el Grupo E.

Sin embargo, el conjunto caribeño también escribió una página histórica al marcar su primer gol en una Copa del Mundo, un momento que fue celebrado por su afición a pesar de la derrota.