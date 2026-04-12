Lotería Fiscal 2026: conoce cuándo le toca a tu región

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya publicó el calendario oficial de la Lotería Fiscal Regional 2026, una iniciativa que premia a los ciudadanos por exigir factura en sus compras.Si tienes facturas guardadas, este es el momento de revisarlas, porque ya están definidas las fechas de los sorteos por región.<b>Fechas de sorteos de la Lotería Fiscal por región</b>El calendario se desarrollará durante el mes de mayo y está dividido en cuatro regiones del país:Martes 19 de mayo - Región #1: PanamáJueves 21 de mayo - Región #2: Panamá Oeste, Colón y DariénMartes 26 de mayo - Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y VeraguasJueves 28 de mayo - Región #4: Herrera, Los Santos y CocléCada región tendrá su propio sorteo, por lo que es importante identificar en cuál participas según el lugar donde realizaste tus compras.<b>¿Qué es la Lotería Fiscal y cómo funciona?</b>La Lotería Fiscal es un programa impulsado por la Dirección General de Ingresos (DGI) que busca incentivar el uso de facturas legales en Panamá.<b>La mecánica es sencilla:</b>Realizas compras y solicitas tu facturaDepositas 5 facturas en un sobre de color amarillo o blanco en las urnas habilitadas de tu región.Participas automáticamente en sorteos con premios en efectivoEste sistema también ayuda a combatir la evasión fiscal y promueve la formalidad en los comercios.