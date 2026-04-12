Lotería Fiscal 2026: conoce cuándo le toca a tu región

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya publicó el calendario oficial de la Lotería Fiscal Regional 2026, una iniciativa que premia a los ciudadanos por exigir factura en sus compras.

Si tienes facturas guardadas, este es el momento de revisarlas, porque ya están definidas las fechas de los sorteos por región.

Fechas de sorteos de la Lotería Fiscal por región

El calendario se desarrollará durante el mes de mayo y está dividido en cuatro regiones del país:

Martes 19 de mayo - Región #1: Panamá

Jueves 21 de mayo - Región #2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Martes 26 de mayo - Región #3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

Jueves 28 de mayo - Región #4: Herrera, Los Santos y Coclé

Cada región tendrá su propio sorteo, por lo que es importante identificar en cuál participas según el lugar donde realizaste tus compras.

¿Qué es la Lotería Fiscal y cómo funciona?

La Lotería Fiscal es un programa impulsado por la Dirección General de Ingresos (DGI) que busca incentivar el uso de facturas legales en Panamá.

La mecánica es sencilla:

Realizas compras y solicitas tu factura

Depositas 5 facturas en un sobre de color amarillo o blanco en las urnas habilitadas de tu región.

Participas automáticamente en sorteos con premios en efectivo

Este sistema también ayuda a combatir la evasión fiscal y promueve la formalidad en los comercios.