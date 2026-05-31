Gustavo Petro rechaza los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este domingo 31 de mayo a través de su cuenta en X que no reconoce los resultados preliminares divulgados al cierre de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El mandatario reiteró así las preocupaciones que había expresado durante la mañana, cuando acudió a votar, respecto al sistema informático utilizado en el proceso electoral. En particular, cuestionó que el software empleado para el conteo y escrutinio de votos pertenezca a la empresa Thomas Greg & Sons, vinculada a los empresarios Camilo y Fernando Bautista, y no al Estado colombiano.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista porque, debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron modificados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, escribió Petro en la red social X.

El mandatario agregó que, según su denuncia, actualmente existirían dos censos: “el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales”.

Asimismo, sostuvo que las mesas impugnadas demostrarían que “centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes” y aseguró que los únicos resultados que reconocerá serán los emitidos por las instancias oficiales de escrutinio.

“Por tanto, y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, señaló.

Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, había anunciado durante la jornada electoral que su coalición contaría con un sistema propio de conteo rápido para contrastar los resultados con los datos divulgados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.