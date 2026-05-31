Iván Cepeda acusa irregularidades electorales y mantiene la mira puesta en la segunda vuelta en Colombia

El candidato oficialista Iván Cepeda, quien finalizó en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, denunció este domingo 31 de mayo una serie de presuntas irregularidades que, según afirmó, habrían afectado a su candidatura.

Entre ellas, mencionó la supuesta aparición de 850.000 votantes adicionales en el censo electoral y la existencia de un número indeterminado de mesas de votación con resultados que calificó como “atípicos”. Por esta razón, tanto Cepeda como su compañera de fórmula, Aida Quilcué, anunciaron que esperarán los resultados definitivos emitidos por las comisiones escrutadoras antes de fijar una posición sobre el desenlace electoral.

Horas antes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó en su cuenta de X su desacuerdo con los resultados del preconteo electoral y cuestionó que una empresa privada, y no el Estado, sea la propietaria del software utilizado en el proceso de votación y escrutinio. El mandatario ya había manifestado esa preocupación durante la mañana, tras ejercer su derecho al voto.

Posteriormente, Cepeda acusó al expresidente Álvaro Uribe Vélez de promover supuestas maniobras de intimidación contra los votantes del Pacto Histórico. Asimismo, advirtió que una eventual victoria del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella supondría, a su juicio, el desmantelamiento de diversas políticas sociales impulsadas durante el Gobierno de Petro, entre ellas el ingreso mínimo vital.

“Con De la Espriella habrá plutocracia y corrupción. Es abogado de narcotraficantes y estafadores, además de ser estafador de estafadores. También es misógino y homófobo. De la Espriella representa el regreso al pasado, a los dos gobiernos de Álvaro Uribe, esta vez reforzado por la extrema derecha internacional”, afirmó Cepeda quien acusó al presidente ecuatoriano Daniel Noboa de realizar una injerencia a favor de De La Espriella con su anuncio del levantamiento de aranceles tras conversar con el candidato ultraderechista.

Pese a los resultados de la primera vuelta, el candidato oficialista aseguró que mantiene la confianza en obtener la victoria en la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio.

Por su parte, Aida Quilcué llamó a redoblar los esfuerzos de campaña e instó a los simpatizantes del Pacto Histórico a movilizarse y recorrer puerta por puerta para ampliar el respaldo a la candidatura de Cepeda de cara al balotaje.