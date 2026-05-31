Iván Cepeda acusa irregularidades electorales y mantiene la mira puesta en la segunda vuelta en Colombia

El candidato oficialista<a href="/tag/-/meta/ivan-cepeda"> <b>Iván Cepeda</b></a>, quien finalizó en segundo lugar en la primera vuelta de las <b>elecciones presidenciales de <a href="/tag/-/meta/colombia">Colombia</a></b>, denunció este domingo 31 de mayo una serie de presuntas irregularidades que, según afirmó, habrían afectado a su candidatura.Entre ellas, mencionó la supuesta aparición de <b>850.000 votantes adicionales en el censo electoral</b> y la existencia de un número indeterminado de mesas de votación con resultados que calificó como 'atípicos'. Por esta razón, tanto <b>Cepeda</b> como su compañera de fórmula, <b>Aida Quilcué</b>, anunciaron que esperarán los resultados definitivos emitidos por las comisiones escrutadoras antes de fijar una posición sobre el desenlace electoral.Horas antes, el presidente de <b>Colombia</b>, <b><a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro</a></b>, expresó en su cuenta de X su desacuerdo con los resultados del preconteo electoral y cuestionó que una empresa privada, y no el Estado, sea la propietaria del software utilizado en el proceso de votación y escrutinio. El mandatario ya había manifestado esa preocupación durante la mañana, tras ejercer su derecho al voto.Posteriormente, <b>Cepeda</b> acusó al expresidente <b>Álvaro Uribe Vélez</b> de promover supuestas maniobras de intimidación contra los votantes del <b>Pacto Histórico</b>. Asimismo, advirtió que una eventual victoria del candidato ultraderechista <b><a href="/tag/-/meta/abelardo-de-la-espriella">Abelardo de la Espriella</a></b> supondría, a su juicio, el desmantelamiento de diversas políticas sociales impulsadas durante el Gobierno de <b>Petro</b>, entre ellas el ingreso mínimo vital.'Con De la Espriella habrá plutocracia y corrupción. Es abogado de narcotraficantes y estafadores, además de ser estafador de estafadores. También es misógino y homófobo. De la Espriella representa el regreso al pasado, a los dos gobiernos de Álvaro Uribe, esta vez reforzado por la extrema derecha internacional', afirmó <b>Cepeda </b>quien acusó al presidente ecuatoriano Daniel Noboa de realizar una injerencia a favor de De La Espriella con su anuncio del levantamiento de aranceles tras conversar con el candidato ultraderechista.Pese a los resultados de la primera vuelta, el candidato oficialista aseguró que mantiene la confianza en obtener la victoria en la <b>segunda vuelta presidencial</b>, prevista para el próximo <b>21 de junio</b>.Por su parte, <b>Aida Quilcué</b> llamó a redoblar los esfuerzos de campaña e instó a los simpatizantes del <b>Pacto Histórico</b> a movilizarse y recorrer puerta por puerta para ampliar el respaldo a la candidatura de <b>Cepeda</b> de cara al balotaje.