Abelardo de la Espriella promete “hacer historia” en la segunda vuelta presidencial de Colombia

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, el más votado en las elecciones presidenciales de Colombia de este domingo 31 de mayo con 10.346.234 votos (43,73 %), apareció ante sus seguidores a bordo de una embarcación en el río Magdalena, en la ciudad de Barranquilla, para celebrar su victoria en la primera vuelta.

Sin embargo, el aspirante deberá enfrentarse al candidato oficialista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio, al no haber superado el umbral del 50 % de los sufragios necesario para ganar la Presidencia en primera ronda.

“El premio para mí es sencillamente saber que 10 millones de colombianos le pusieron la raya al tigre”, exclamó el candidato desde un escenario protegido por un cristal blindado instalado sobre la embarcación, decorada con luces amarillas, azules y rojas, los colores de la bandera colombiana, y atracada en el Malecón del Río.

De la Espriella se mostró convencido de que en los próximos 21 días logrará “hacer historia” y aseguró que su campaña derrotará a la “tiranía” y al “absolutismo”. Asimismo, exhortó a Estados Unidos y a otros países a seguir de cerca la segunda etapa del proceso electoral colombiano.

Durante su intervención también arremetió contra su rival, Iván Cepeda, a quien acusó de estar alineado con los “narcoterroristas”.

Acto seguido, lanzó una advertencia al presidente Gustavo Petro, en referencia a los cuestionamientos formulados por el mandatario sobre el software electoral utilizado durante la jornada y administrado por una empresa privada.

“No se les ocurra desconocer la voluntad popular, porque aquí hay un pueblo que los va a enfrentar. (...) Vamos a defender la democracia, por la razón o por la fuerza”, afirmó, dirigiéndose tanto a Petro como a Cepeda.

Finalmente, agradeció el respaldo recibido por parte de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes anunciaron su apoyo a su candidatura de cara a la segunda vuelta presidencial.