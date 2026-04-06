Lotería Fiscal Panamá: sorteo Región 1 y fechas clave

La Lotería Fiscal Regional en la provincia de Panamá ya tiene definida su próxima fecha de sorteo. De acuerdo con el comunicado oficial, el evento correspondiente a la Región 1 se realizará el 19 de mayo, ofreciendo a los participantes la oportunidad de ganar premios a través de sus compras facturadas.

El proceso, que busca incentivar la solicitud de facturas y fortalecer la cultura tributaria, tiene un plazo límite que los interesados deben tomar en cuenta.

El cierre de urnas será el 15 de mayo, fecha hasta la cual se podrán depositar los sobres con las facturas para participar en el sorteo.

En cuanto a los comprobantes válidos, se informó que aplican todas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Para participar, los ciudadanos deben conservar sus facturas de compra, colocarlas dentro de un sobre tamaño carta o menor —blanco o manila— e incluir sus datos personales, como nombre, cédula, dirección, teléfono y correo electrónico.

Posteriormente, el sobre debe ser depositado en las urnas habilitadas en las sedes correspondientes.

Las autoridades también recalcaron que los sobres no deben contener decoraciones, stickers ni dibujos, ya que esto podría invalidar la participación.

El sorteo anunciado corresponde específicamente a la Región 1, que abarca la ciudad de Panamá, mientras que las fechas para las demás regiones del país son: 21 de mayo se realizará el correspondiente a la Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién); el 26 de mayo, el de la Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas); y el 28 de mayo, el de la Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé).