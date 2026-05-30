Panamá endurece controles sobre apuestas digitales

La Ley 527 de 23 de mayo de 2026, publicada en Gaceta Oficial el 28 de mayo, introduce nuevas medidas para prevenir y controlar la ludopatía en Panamá, mediante mayores controles sobre casinos, plataformas digitales de apuestas y operadores de juegos de azar en línea.La normativa establece límites de gasto y tiempo para los usuarios, controles biométricos de identidad, reconocimiento facial en casinos y facultades para bloquear plataformas digitales que operen sin autorización en el país.La ley reconoce la ludopatía como un problema de salud pública y plantea mecanismos para reducir los riesgos asociados al crecimiento de las apuestas digitales, especialmente entre menores de edad y personas vulnerables.Entre las disposiciones más relevantes, la legislación obliga a las plataformas digitales de apuestas a implementar herramientas que permitan a los usuarios configurar límites voluntarios de gasto y tiempo, además de emitir alertas automáticas ante conductas consideradas de riesgo.Las plataformas también deberán incorporar sistemas de verificación biométrica de identidad y edad para impedir el acceso de menores de 18 años a juegos de azar y apuestas en línea.En paralelo, los casinos completos y salas de máquinas tipo A deberán integrar tecnologías de reconocimiento facial en sus sistemas de videovigilancia para identificar a personas excluidas por resolución de la Junta de Control de Juegos.