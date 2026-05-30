Panamá endurece controles sobre apuestas digitales

La Ley 527 de 23 de mayo de 2026, publicada en Gaceta Oficial el 28 de mayo, introduce nuevas medidas para prevenir y controlar la ludopatía en Panamá, mediante mayores controles sobre casinos, plataformas digitales de apuestas y operadores de juegos de azar en línea. La normativa establece límites de gasto y tiempo para los usuarios, controles biométricos de identidad, reconocimiento facial en casinos y facultades para bloquear plataformas digitales que operen sin autorización en el país. La ley reconoce la ludopatía como un problema de salud pública y plantea mecanismos para reducir los riesgos asociados al crecimiento de las apuestas digitales, especialmente entre menores de edad y personas vulnerables. Entre las disposiciones más relevantes, la legislación obliga a las plataformas digitales de apuestas a implementar herramientas que permitan a los usuarios configurar límites voluntarios de gasto y tiempo, además de emitir alertas automáticas ante conductas consideradas de riesgo. Las plataformas también deberán incorporar sistemas de verificación biométrica de identidad y edad para impedir el acceso de menores de 18 años a juegos de azar y apuestas en línea. En paralelo, los casinos completos y salas de máquinas tipo A deberán integrar tecnologías de reconocimiento facial en sus sistemas de videovigilancia para identificar a personas excluidas por resolución de la Junta de Control de Juegos.

Bloqueo de plataformas ilegales

Uno de los aspectos más relevantes de la Ley 527 es el fortalecimiento de las facultades de la Junta de Control de Juegos para actuar contra operadores no autorizados. La entidad podrá ordenar el bloqueo, suspensión o restricción de acceso a páginas web, aplicaciones, dominios y direcciones IP vinculadas con apuestas o juegos de azar que operen sin licencia vigente en Panamá. La medida también alcanza a operadores de telecomunicaciones y proveedores de internet, que deberán cumplir de forma inmediata las órdenes de bloqueo emitidas por la autoridad competente. La legislación establece multas de hasta un millón de balboas para las empresas que incumplan estas disposiciones. Fondo para atención de la ludopatía La ley crea un fondo administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Instituto de Salud Mental para financiar programas de atención y tratamiento de personas diagnosticadas con adicción al juego. Los recursos provendrán del 0.5 % de los ingresos anuales que pagan al Tesoro Nacional los operadores regulados de juegos de azar. Además, la Junta de Control de Juegos deberá realizar auditorías anuales a casinos, plataformas digitales y operadores de apuestas para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa.

Prevención en centros educativos