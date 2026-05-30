Fernando Carrillo Flórez: “La nueva pandemia es el autoritarismo”

En un momento en que Colombia acaba de caer 13 puestos en el Índice Global de Democracia y se acerca peligrosamente a la categoría de 'régimen híbrido', y mientras América Latina vive bajo la presión de la polarización, la desinformación y la concentración de poder, las reflexiones de Fernando Carrillo Flórez sobre cómo defender la democracia desde la propia democracia adquieren una urgencia inaplazable.En agosto del año pasado participé —invitado por Manuel Alcántara, politólogo y director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS-AIP)— en una serie de diálogos sobre el futuro de la democracia. Algunas de aquellas conversaciones contaron con la presencia del colombiano Fernando Carrillo Flórez: abogado, escritor y socioeconomista. Fue uno de los artífices de la histórica Asamblea Constituyente de 1991 en Colombia, y exministro de Justicia y del Interior. Hoy es vicepresidente del grupo Prisa, el mayor conglomerado de comunicación, educación y entretenimiento en español y portugués. En uno de esos diálogos, Carrillo presentó su libro más reciente,<b> Sin miedo: Defender la democracia desde la democracia</b>, una obra que, lejos de ser un ejercicio académico, se lee hoy como una guía práctica para enfrentar las amenazas que ya están aquí.El libro es una urgente defensa del Estado de derecho y sus libertades, que debemos llevar a cabo los ciudadanos para resistir el creciente autoritarismo mundial. En lo personal, estos fructíferos diálogos organizados por Manolo Alcántara y el libro de Carrillo Flórez me brindaron el marco conceptual y el empuje democrático para proponer, junto a la diputada Grace Hernández y otros colegas del arte, lo que hoy es el proyecto de ley para la regulación de los pabellones nacionales y oficiales. La cultura debe seguir las mismas reglas democráticas que las demás áreas del Estado.Este domingo se realizan elecciones generales en Colombia. Las siguientes reflexiones del propio Carrillo Flórez, expuestas en sus charlas y en una larga entrevista concedida a El Visitante, resultan muy pertinentes para entender la importancia del diálogo nacional, la educación democrática y la participación ciudadana.<b>La democracia es una batalla que hay que pelear todos los días</b>Es difícil explicarles a las nuevas generaciones que a la democracia no la mueve ni la inercia ni la historia. La democracia es una batalla que hay que pelear todos los días. La nueva pandemia es el autoritarismo y todo el mundo está pensando en modo autoritario.No sé si se acuerdan, pero en España [y en Panamá] había un aceitico que se le echaban a todas las cosas que sonaban o chirriaban: se llamaba 'Tres en uno'. Y aquí el tres en uno es el autoritarismo, el populismo y el caudillismo, la fórmula que está desbaratándolo todo.Las categorías de izquierda y derecha ya no sirven para nada. Esa es una de las tesis centrales del libro: el problema no es ser de izquierda o derecha, sino demócrata o autoritario. Y desde ahí es donde hay que catalogar a la gente.En España tienen una gran expresión: el 'cordón sanitario'. Hay que crear un cordón, una especie de muralla. Yo le digo 'la muralla democrática', independientemente de que sea de derecha, centro o izquierda. Hay que defender los principios y los valores de la democracia, que es en última instancia lo que está en entredicho.Esto, por ejemplo, aplicado al sector privado, lo podemos ver en los criterios ESG, que son aquellos que usan las empresas para medir el impacto y la sostenibilidad más allá de los resultados financieros, como son la esfera social, la ambiental y la de gobernanza. Sobre el tema del sector privado metido en los sistemas públicos, Adela Cortina, catedrática valenciana de Ética y Filosofía Política, sostiene que la empresa del futuro será social o no será.