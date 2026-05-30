Comprar casa en Panamá es más caro: créditos hipotecarios caen 34%

En cifras, Motta informó que los créditos preferenciales registraron una caída de 34%, al pasar de $200 millones a $132 millones, mientras que los no preferenciales disminuyeron un 8%. 'El 95% de los préstamos preferenciales corresponde a montos de hasta $120 mil, y allí es donde se ha sentido con mayor fuerza la reducción', puntualizó. No obstante, destacó que el saldo de la cartera hipotecaria muestra un crecimiento moderado de 1.2% a abril de 2026, impulsado principalmente por el segmento no preferencial.El impacto de estas medidas se refleja también en la industria inmobiliaria. Según datos de Convivienda, el sector acumuló una desaceleración del 55% entre 2024 y 2025, con una caída de casi 30% solo en el último año. La directora ejecutiva, Elisa Suárez de Gómez, advirtió que la meta de crecer 38% en 2026 con ventas proyectadas de 5,530 unidades será inalcanzable sin una acción coordinada entre el Ejecutivo, el Legislativo y la banca. 'Por cada dólar que no se invierte en construcción, la economía panameña pierde aproximadamente $2.35 en actividad económica. La vivienda no es un gasto, es un motor que dinamiza cadenas productivas y apalanca proveedores', subrayó.