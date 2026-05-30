‘Los diputados hemos recibido muchas presiones del Norte por el tema de China’

Me preocupa. En la Asamblea tenemos grupos de amistad parlamentaria con muchos países; son espacios para intercambiar experiencia. Resulta llamativo que no haya un grupo de amistad con EEUU, pero sí un inédito grupo contra un solo país, China. Panamá debe mantener una visión pragmática y abierta a todas las naciones. Yo invito a todos los panameños a seguir a sus diputados para que se den cuenta de la falta de coherencia de los discursos. Durante la visita del presidente Mulino a EEUU, el presidente Donald Trump volvió a repetir las mentiras sobre el Canal, eso está mal. Algunos diputados que hablan de hacer 'respetar' el país guardaron silencio. Solo los diputados Luis Eduardo Camacho, Jairo Salazar y mi persona nos pronunciamos.