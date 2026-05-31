Petro asegura que entregará el poder y llama a rechazar la compra de votos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ejerció su derecho al voto la mañana de este domingo 31 de mayo en el marco de las elecciones presidenciales y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la ciudadanía sobre la importancia de la participación democrática, al tiempo que rechazó las versiones que durante su mandato lo señalaron de intentar permanecer en el poder.

Tras depositar su voto, el mandatario afirmó que el proceso electoral representa la entrega del poder al pueblo colombiano, que será el encargado de elegir al hombre o mujer que dirigirá el país durante los próximos cuatro años.

Durante sus declaraciones, Petro hizo referencia a las críticas que enfrentó al inicio de su administración, cuando algunos sectores advirtieron sobre una supuesta intención de modificar las reglas democráticas para mantenerse en el cargo.

“Mucho se habló al principio de mi gobierno de que aquí se iba a constituir una dictadura y que me iba a perpetuar en el poder”, señaló.

El mandatario aseguró que esos señalamientos carecen de fundamento y destacó que durante su gestión no promovió iniciativas para modificar las normas constitucionales relacionadas con la reelección presidencial.

“No he intentado siquiera un gesto que hubiese cambiado normas hacia una reelección”, afirmó.

Petro sostuvo además que, pese al respaldo político que asegura conservar dentro de la sociedad colombiana, nunca ha tenido interés en permanecer en el poder más allá de su mandato.

“Todos sabemos la fuerza que aún tenemos, tengo yo personalmente en la sociedad colombiana, pero no es mi interés perpetuarme en el poder. No me gusta el poder”, expresó.

El jefe de Estado reiteró su invitación a los ciudadanos para acudir masivamente a las urnas y participar en una jornada que calificó como determinante para el futuro del país.

“Yo sí creo que estas elecciones son definitivas para los rumbos que va a coger nuestro país, para bien o para mal, pero debe ser una decisión libre y soberana del pueblo colombiano y de nadie más”, indicó.

Petro también pidió a los votantes no dejarse presionar por prácticas irregulares como la compra de votos o amenazas laborales destinadas a influir en la decisión electoral.

“He pedido que la ciudadanía no se deje presionar por aquellos que puedan comprar un voto o ejercer amenazas de despido sobre sus trabajos”, manifestó.

Asimismo, instó a denunciar cualquier intento de manipulación del sufragio y solicitó a las autoridades actuar de manera inmediata frente a posibles delitos electorales.

“La Policía Nacional debe tomar inmediata acción porque son delincuentes, criminales contra el sufragio”, afirmó.

El presidente concluyó su intervención defendiendo el derecho de cada ciudadano a elegir libremente a sus gobernantes y subrayó que la democracia solo puede sostenerse sobre la libertad individual y colectiva.

“Toda ciudadana y ciudadano tiene el derecho de ser autónomo en la escogencia de su voto sin ninguna presión que lo lleve a votar por quien no quiera. Libertad es el principio de esta República”, concluyó.