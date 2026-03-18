Estas son las fechas clave de la Lotería Fiscal 2026 que debes tener en cuenta

<b>¿Qué facturas son válidas?</b>Para poder participar en esta edición, serán aceptadas todas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026.Es fundamental que las facturas cumplan con los requisitos fiscales establecidos, ya que cualquier irregularidad podría invalidar la participación.<b>Cómo participar correctamente</b>Los interesados deberán seguir instrucciones específicas para evitar ser descalificados:- Colocar 5 facturas dentro de sobres tamaño carta o más pequeñas- Utilizar únicamente sobres blancos o manila- En el exterior del sobre solo debe incluirse la información personal del participante.- No se permiten sobres de otros colores, tamaños mayores ni decoraciones como stickers, dibujos o elementos llamativos.- El cumplimiento de estas reglas es obligatorio para que los sobres sean aceptados en el sorteo.<b>Premios por cada región</b>Cada tómbola regional distribuirá un total de B/.110,000 en premios, divididos en 25 ganadores:- 5 premios de B/.10,000- 10 premios de B/.5,000- 10 premios de B/.1,000<b>Restricción importante</b>Las autoridades también aclararon que una misma persona no podrá ganar más de un premio, incluso si participa con múltiples sobres.