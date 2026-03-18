Estas son las fechas clave de la Lotería Fiscal 2026 que debes tener en cuenta

La Lotería Fiscal Regional 2026 entra en marcha con su primer ciclo de sorteos, una iniciativa que busca incentivar la solicitud de facturas y premiar a los ciudadanos en distintas provincias del país.

Las autoridades ya confirmaron el calendario oficial, que se desarrollará por regiones a lo largo del mes de mayo.

Fechas de los sorteos por región

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 19 de mayo: Región #1 – Panamá

Jueves 21 de mayo: Región #2 – Panamá Oeste, Colón y Darién

Martes 26 de mayo: Región #3 – Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

Jueves 28 de mayo: Región #4 – Herrera, Los Santos y Coclé

Cada sorteo se realizará de forma independiente, permitiendo la participación según la región correspondiente.