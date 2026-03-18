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Información útil

Estas son las fechas clave de la Lotería Fiscal 2026 que debes tener en cuenta

Las autoridades ya confirmaron el calendario oficial, que se desarrollará por regiones a lo largo del mes de mayo.
Las autoridades ya confirmaron el calendario oficial, que se desarrollará por regiones a lo largo del mes de mayo. Generada con IA
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Laura Chang
  • 18/03/2026 13:19
La Lotería Fiscal Regional ya tiene calendario definido para su primer sorteo de 2026. Con premios que alcanzan hasta B/.10,000, autoridades detallaron fechas, requisitos y cómo participar correctamente.

La Lotería Fiscal Regional 2026 entra en marcha con su primer ciclo de sorteos, una iniciativa que busca incentivar la solicitud de facturas y premiar a los ciudadanos en distintas provincias del país.

Las autoridades ya confirmaron el calendario oficial, que se desarrollará por regiones a lo largo del mes de mayo.

Fechas de los sorteos por región

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 19 de mayo: Región #1 – Panamá

Jueves 21 de mayo: Región #2 – Panamá Oeste, Colón y Darién

Martes 26 de mayo: Región #3 – Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

Jueves 28 de mayo: Región #4 – Herrera, Los Santos y Coclé

Cada sorteo se realizará de forma independiente, permitiendo la participación según la región correspondiente.

¿Qué facturas son válidas?

Para poder participar en esta edición, serán aceptadas todas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026.

Es fundamental que las facturas cumplan con los requisitos fiscales establecidos, ya que cualquier irregularidad podría invalidar la participación.

Cómo participar correctamente

Los interesados deberán seguir instrucciones específicas para evitar ser descalificados:

- Colocar 5 facturas dentro de sobres tamaño carta o más pequeñas

- Utilizar únicamente sobres blancos o manila

- En el exterior del sobre solo debe incluirse la información personal del participante.

- No se permiten sobres de otros colores, tamaños mayores ni decoraciones como stickers, dibujos o elementos llamativos.

- El cumplimiento de estas reglas es obligatorio para que los sobres sean aceptados en el sorteo.

Premios por cada región

Cada tómbola regional distribuirá un total de B/.110,000 en premios, divididos en 25 ganadores:

- 5 premios de B/.10,000

- 10 premios de B/.5,000

- 10 premios de B/.1,000

Restricción importante

Las autoridades también aclararon que una misma persona no podrá ganar más de un premio, incluso si participa con múltiples sobres.

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