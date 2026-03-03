Así cambia la Lotería Fiscal: ahora será regional

El Gobierno aprobó un nuevo reglamento para la Lotería Fiscal, que ahora operará bajo el nombre de Lotería Fiscal Regional y dividirá el país en cuatro zonas para realizar sorteos independientes.

La medida quedó establecida mediante la Resolución No. 40 del pleno de la Junta de Control de Juegos, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y coordinada con la Dirección General de Ingresos (DGI).

La medida quedó contenida en la Resolución No. 40, publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30474 del 3 de marzo de 2026.

El programa mantiene premios de hasta $10,000 por ganador, pero introduce nuevas reglas, mayor fiscalización y un esquema regionalizado.

División por regiones

Uno de los principales cambios es que el país ya no competirá en un solo sorteo nacional. Ahora se establecen cuatro regiones:

Región 1: Panamá

Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

Cada región realizará su propia tómbola pública, lo que significa que los participantes competirán dentro de su zona geográfica.

¿Cuánto dinero se entrega?

Cada tómbola regional distribuirá un total de $110,000 en premios:

5 premios de $10,000

10 premios de $5,000

10 premios de $1,000

En total, 25 personas resultarán ganadoras por cada región en cada sorteo. Los premios están exentos del impuesto sobre la renta.

Nuevas reglas para participar

El mecanismo mantiene la base original: participar mediante el depósito de sobres con facturas fiscales válidas. Sin embargo, ahora la resolución detalla requisitos más estrictos.