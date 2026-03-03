  1. Inicio
Así cambia la Lotería Fiscal: ahora será regional

Cambian las reglas para participar en la Lotería Fiscal. Conoce qué debes hacer para no quedar fuera.
Cambian las reglas para participar en la Lotería Fiscal. Conoce qué debes hacer para no quedar fuera. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 03/03/2026 14:15
La nueva modalidad divide el país en cuatro regiones y refuerza controles. Cada zona entrega $110 mil por sorteo.

El Gobierno aprobó un nuevo reglamento para la Lotería Fiscal, que ahora operará bajo el nombre de Lotería Fiscal Regional y dividirá el país en cuatro zonas para realizar sorteos independientes.

La medida quedó establecida mediante la Resolución No. 40 del pleno de la Junta de Control de Juegos, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y coordinada con la Dirección General de Ingresos (DGI).

La medida quedó contenida en la Resolución No. 40, publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30474 del 3 de marzo de 2026.

El programa mantiene premios de hasta $10,000 por ganador, pero introduce nuevas reglas, mayor fiscalización y un esquema regionalizado.

División por regiones

Uno de los principales cambios es que el país ya no competirá en un solo sorteo nacional. Ahora se establecen cuatro regiones:

Región 1: Panamá

Región 2: Panamá Oeste, Colón y Darién

Región 3: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

Cada región realizará su propia tómbola pública, lo que significa que los participantes competirán dentro de su zona geográfica.

¿Cuánto dinero se entrega?

Cada tómbola regional distribuirá un total de $110,000 en premios:

5 premios de $10,000

10 premios de $5,000

10 premios de $1,000

En total, 25 personas resultarán ganadoras por cada región en cada sorteo. Los premios están exentos del impuesto sobre la renta.

Nuevas reglas para participar

El mecanismo mantiene la base original: participar mediante el depósito de sobres con facturas fiscales válidas. Sin embargo, ahora la resolución detalla requisitos más estrictos.

Cada sobre debe:

Ser blanco o manila

Tener tamaño carta o menor

No contener dibujos, calcomanías ni decoraciones

Incluir en el exterior nombre completo, cédula o pasaporte, dirección, correo electrónico y teléfono

Dentro del sobre deben colocarse al menos cinco facturas fiscales originales, emitidas hasta con dos meses de antelación al sorteo. No existe monto mínimo por factura. Los contribuyentes deben reunir un mínimo de cinco (5) facturas fiscales originales y legibles.

Las facturas deben cumplir con los requisitos formales, incluyendo numeración única, registro del equipo fiscal, datos del comercio, datos del comprador y desglose de impuestos.

Los sobres que incumplan estas condiciones serán anulados automáticamente.

Sorteo público y mayor fiscalización

La tómbola será pública y se realizará en presencia de un notario, un funcionario de la Junta de Control de Juegos y uno de la DGI. Una persona del público seleccionará los sobres ganadores.

Como parte de los nuevos controles, se extraerán además 15 sobres adicionales que no resulten premiados para fines de fiscalización tributaria.

Una persona no podrá ganar más de una vez en el mismo sorteo. Los sobres no seleccionados serán destruidos al finalizar el acto.

¿Cómo se reclaman los premios?

Los ganadores deberán gestionar el cobro en las Administraciones Provinciales de Ingresos. El pago se realizará exclusivamente mediante transferencia bancaria (ACH).

El plazo para reclamar el premio será de tres meses contados desde la publicación oficial de los resultados.

Objetivo del programa

La Lotería Fiscal Regional busca incentivar que los consumidores soliciten su factura fiscal en cada compra, como mecanismo para fortalecer la formalidad comercial y el control tributario.

Con la regionalización y el refuerzo de los requisitos, el Gobierno introduce un esquema más estructurado, con mayor trazabilidad y supervisión institucional en cada sorteo.

Adjuntos
Reglamento de la Tómbola Fiscal Regional
