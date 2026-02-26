Lotería Fiscal entrega hoy $110 mil en premios en su primer sorteo de 2026

El primer sorteo de la Lotería Fiscal 2026 se realizará este jueves 26 de febrero en Soho Mall, en horario de 1:00 a 4:00 p.m., según informó el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF).

Para esta jornada serán válidas únicamente las facturas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, las cuales participarán en el proceso de selección de los sobres ganadores, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y contengan los cinco datos indispensables exigidos por la entidad.

El MEF detalló que en este primer sorteo del año se entregarán un total de 25 premios distribuidos en distintas categorías. Se otorgarán cinco premios de B/.10,000.00, diez premios de B/.5,000.00 y diez premios de B/.1,000.00.