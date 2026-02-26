  1. Inicio
PANAMÁ

Lotería Fiscal entrega hoy $110 mil en premios en su primer sorteo de 2026

Por
Emiliana Tuñón
  • 26/02/2026 11:21
Un total de 25 premios serán entregados este jueves en el primer sorteo de la Lotería Fiscal 2026, organizado por el MEF.

El primer sorteo de la Lotería Fiscal 2026 se realizará este jueves 26 de febrero en Soho Mall, en horario de 1:00 a 4:00 p.m., según informó el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF).

Para esta jornada serán válidas únicamente las facturas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, las cuales participarán en el proceso de selección de los sobres ganadores, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y contengan los cinco datos indispensables exigidos por la entidad.

El MEF detalló que en este primer sorteo del año se entregarán un total de 25 premios distribuidos en distintas categorías. Se otorgarán cinco premios de B/.10,000.00, diez premios de B/.5,000.00 y diez premios de B/.1,000.00.

Lotería Fiscal tendrá cuatro sorteos mensuales por región a partir de mayo

La subsecretaria del MEF, Ana Matilde Amado, confirmó en entrevista con Telemetro Reporta que a partir del mes de mayo iniciará la Lotería Fiscal regional, con el objetivo de brindar mayores oportunidades de participación a contribuyentes de todas las provincias.

Según explicó la funcionaria, este jueves culmina el ciclo denominado Lotería Fiscal Nacional. A partir de mayo de 2026 se pondrá en marcha un nuevo esquema de sorteos regionales que se realizarán cada dos meses —mayo, agosto y noviembre— y contemplarán cuatro sorteos por mes.

Para ello, indicó, el país será dividido en cuatro regiones que agruparán a las 10 provincias, aunque adelantó que más adelante se ofrecerán detalles específicos sobre cómo quedará conformada esa distribución regional.

