Los anuncios clave del presidente Mulino de este jueves 26 de febrero

El presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> celebró este jueves 26 de febrero una conferencia de prensa en la que presentó los avances de la obra del puente multimodal de Puerto Armuelles, infraestructura que se encuentra en desarrollo y cuya culminación está prevista para el 15 de julio de 2027.Durante su intervención, el mandatario destacó que el proyecto representa una apuesta estratégica para el crecimiento de la región y que servirá como motor de desarrollo y prosperidad para Chiriquí. Según explicó, el puente multimodal facilitará la conectividad y potenciará las oportunidades económicas en la zona, beneficiando tanto al comercio como a la movilidad de sus habitantes.