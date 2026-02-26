Los anuncios clave del presidente Mulino de este jueves 26 de febrero

Durante su intervención, el mandatario destacó que el proyecto representa una apuesta estratégica para el crecimiento de la región y que servirá como motor de desarrollo y prosperidad para Chiriquí. Según explicó, el puente multimodal facilitará la conectividad y potenciará las oportunidades económicas en la zona, beneficiando tanto al comercio como a la movilidad de sus habitantes.

El presidente José Raúl Mulino celebró este jueves 26 de febrero una conferencia de prensa en la que presentó los avances de la obra del puente multimodal de Puerto Armuelles, infraestructura que se encuentra en desarrollo y cuya culminación está prevista para el 15 de julio de 2027.

Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino del jueves 26 de febrero

Entre los anuncios más destacados de la conferencia semanal del jueves 26 de febrero son:

El presidente José Raúl Mulino ofreció detalles sobre los avances registrados tras la reciente decisión de la Corte relacionada con los puertos de Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal, destacando que las acciones del gobierno demuestran compromiso con la protección de miles de puestos de trabajo y la normalización de las operaciones portuarias.

-Los puertos avanzan con rapidez en su proceso de regularización bajo la gestión de empresas con amplia trayectoria, las cuales —junto con los trabajadores— están contribuyendo a la eficiencia del sistema logístico. Mulino señaló que este fin de semana se trabajará las 24 horas del día con el objetivo de agilizar las operaciones de importación y exportación, consideradas esenciales para la actividad económica de Panamá.

.El presidente informó además que en el puerto de Cristóbal la sustitución patronal —proceso mediante el cual los empleados portuarios fueron transferidos a la nueva operadora manteniendo sus derechos adquiridos— supera el 98%. En el puerto de Balboa el avance alcanza más del 70%, con expectativas de culminar el proceso en los próximos días.

-Mulino destacó que durante los últimos cuatro meses de 2025 se generaron 111,000 nuevos empleos, cifra que representa 24,000 puestos adicionales respecto al mismo período del año anterior.

-El mandatario subrayó que este resultado refleja una recuperación económica y la confianza en el país, acompañada de una reducción del déficit fiscal superior al 40% y una disminución significativa en las tasas de interés soberanas, lo que ha permitido reducir el costo del financiamiento y liberar recursos para el desarrollo nacional.