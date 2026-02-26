Fracasa citación al administrador de la AMP

El pleno de la Asamblea Nacional no aprobó la citación del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Alberto Roqueever, luego de que no se alcanzaran los votos requeridos y diputados cuestionaran la existencia de quórum durante la votación.

La propuesta la impulsó la diputada Yamireliz Chong, de la bancada Vamos, quien solicitó la alteración del orden del día para que el pleno considerara la citación del funcionario. El objetivo era que compareciera ante el Legislativo para responder un cuestionario relacionado con la concesión temporal de los puertos, en particular el puerto de Cristóbal, ubicado en la provincia de Colón.

El sustento de la citación

Durante su intervención, Chong defendió la facultad fiscalizadora del Órgano Legislativo y sostuvo que la Asamblea debe conocer a profundidad las decisiones adoptadas en torno al sistema portuario, por su impacto económico y social.

La diputada argumentó que fue electa para representar a la provincia de Colón y que el país requiere información clara sobre el manejo de los puertos, en medio de la coyuntura generada tras decisiones judiciales y administrativas recientes.

La solicitud se fundamentó en el artículo 161 de la Constitución Política, así como en los artículos 105 y 215 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea, que regulan la alteración del orden del día y la citación de ministros o directores de entidades autónomas por mayoría simple.

La oposición oficialista

El diputado Luis Eduardo Camacho, de la bancada oficialista Realizando Metas, se pronunció en contra de la propuesta. Señaló que el tema portuario ya cuenta con decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia y acciones ejecutadas por el Órgano Ejecutivo, por lo que consideró improcedente convocar al administrador de la AMP en medio de la situación.

Camacho sostuvo que el gobierno enfrenta la coyuntura sin improvisación y advirtió que la citación podría utilizarse con fines políticos. Además, cuestionó el manejo del reglamento interno por parte de algunos diputados y pidió mayor rigor en la aplicación de las normas parlamentarias.

Confusión y reclamos en la votación

Al momento de la votación se registraron escenas de confusión en el pleno. Inicialmente se mencionó un resultado de 23 votos a favor y uno en contra. Sin embargo, varios diputados reclamaron que no existía quórum suficiente para validar la decisión.

El quórum reglamentario para adoptar este tipo de decisiones exige al menos 36 votos. Al no alcanzarse esa cifra, la propuesta no quedó aprobada y la citación no prosperó.

El presidente del pleno dio por concluido el punto y ordenó continuar con la sesión, pese a los reclamos de algunos diputados que calificaron la votación como inexistente.