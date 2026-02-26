Hillary Clinton afirma que desconocía los delitos de Jeffrey Epstein

La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton declaró ante la comisión investigadora del Congreso de Estados Unidos encargada de esclarecer el caso Jeffrey Epstein que no tenía conocimiento de las actividades ilícitas cometidas por el inversionista ni por su colaboradora, Ghislaine Maxwell.

Asimismo, aseguró que nunca estuvo a bordo del avión del financiero —conocido como el “Lolita Express”— ni visitó su isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Clinton también afirmó que jamás se reunió con Epstein y, en cambio, admitió que sostuvo diversas reuniones con Maxwell, según recogió la agencia de noticias AFP.

Asimismo, negó cualquier tipo de encuentro con Epstein, a diferencia de su esposo, el expresidente Bill Clinton, quien aparece en diversas fotografías tomadas en propiedades del financista fallecido, incluida una imagen en un jacuzzi junto a una mujer joven sin identificar. En otras fotografías difundidas por la justicia estadounidense, el exmandatario demócrata también figura sentado en el avión de Epstein.

La comparecencia se llevó a cabo a puerta cerrada, pese a la insistencia tanto de Hillary como de Bill Clinton en que fuera pública. Durante su declaración, la también excandidata presidencial demócrata exhortó al comité del Congreso a llamar a declarar bajo juramento al presidente estadounidense Donald Trump, quien también fue mencionado en los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia relacionados con el caso Epstein. Tanto Bill Clinton como Donald Trump han afirmado que rompieron cualquier vínculo con Epstein antes de su condena en 2008 por cargos vinculados a corrupción de menores.

Hillary Clinton también cuestionó la audiencia, al considerar que podría tratarse de una maniobra de distracción política frente a la situación actual del país. Durante su intervención, recordó su trayectoria en la lucha contra la trata de personas y sostuvo que, en su etapa como primera dama, impulsó leyes federales para combatir este delito, además de respaldar la promulgación de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata durante la presidencia de su esposo.

La única condenada por el caso, Ghislaine Maxwell, permanece recluida en una prisión de máxima seguridad en Texas, donde cumple una condena de 20 años de cárcel. Su abogado, David Markus, declaró que tanto Bill Clinton como Donald Trump no cometieron ninguna ilegalidad. No obstante, cuando fue convocada a declarar ante la comisión investigadora del Congreso, Maxwell decidió no hacerlo, acogiéndose a la garantía constitucional que le permite no declarar en su contra.