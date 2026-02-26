Fallecido en tiroteo con guardacostas cubanos buscaba ‘ir a combatir’ contra el gobierno de la isla

El enfrentamiento armado ocurrido en aguas territoriales de Cuba, que dejó cuatro personas muertas tras un tiroteo con fuerzas guardacostas, sigue generando repercusiones luego de que se conocieran detalles sobre las motivaciones de uno de los tripulantes fallecidos.

Michel Ortega Casanova, integrante del grupo que viajaba en la lancha interceptada por autoridades cubanas, tenía la intención de participar en acciones contra el gobierno de la isla y provocar un levantamiento popular, según declaró a la agencia AFP un compañero de militancia política.

De acuerdo con Wilfredo Beyra, dirigente en Tampa del Partido Republicano de Cuba —organización opositora radicada en Florida— Ortega buscaba enfrentarse al sistema político cubano y comprobar si una acción armada podía desencadenar una reacción social dentro del país.

“Su objetivo era combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba”, afirmó Beyra en declaraciones telefónicas.

El incidente se produjo cuando fuerzas marítimas cubanas detectaron una embarcación con matrícula de Florida dentro de aguas territoriales de la isla. Según la versión oficial de La Habana, la lancha transportaba personas armadas que pretendían realizar una infiltración con fines terroristas, lo que derivó en el enfrentamiento armado.

Como resultado del intercambio de disparos, cuatro tripulantes murieron y varios resultaron heridos, mientras un oficial cubano también sufrió lesiones. Las autoridades del país caribeño mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades.

El episodio ha elevado las tensiones políticas en la región y ha generado reacciones internacionales, particularmente por el posible vínculo de los ocupantes con grupos opositores en el extranjero.