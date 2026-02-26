Fallecido en tiroteo con guardacostas cubanos buscaba ‘ir a combatir’ contra el gobierno de la isla

El enfrentamiento armado ocurrido en aguas territoriales de <b>Cuba</b>, que <b>dejó cuatro personas muertas tras un tiroteo con fuerzas guardacostas</b>, sigue generando repercusiones luego de que se conocieran detalles sobre las motivaciones de uno de los tripulantes fallecidos.<b>Michel Ortega Casanova</b>, integrante del grupo que viajaba en la lancha interceptada por autoridades cubanas, <b>tenía la intención de participar en acciones contra el gobierno de la isla y provocar un levantamiento popular</b>, según declaró a la agencia <b>AFP </b>un compañero de militancia política.De acuerdo con <b>Wilfredo Beyra, dirigente en Tampa del Partido Republicano de Cuba</b> —organización opositora radicada en <b>Florida</b>— <b>Ortega </b>buscaba enfrentarse al sistema político cubano y comprobar si una acción armada <b>podía desencadenar una reacción social dentro del país.</b>'Su objetivo era combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, <b>ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba</b>', afirmó <b>Beyra </b>en declaraciones telefónicas.El incidente se produjo cuando fuerzas marítimas cubanas detectaron una embarcación con matrícula de <b>Florida </b>dentro de aguas territoriales de la isla. Según la versión oficial de <b>La Habana</b>, la lancha transportaba personas armadas que pretendían realizar una infiltración con fines terroristas, lo que derivó en el enfrentamiento armado.Como resultado del intercambio de disparos, <b>cuatro tripulantes murieron y varios resultaron heridos</b>, mientras un oficial cubano también sufrió lesiones. Las autoridades del país caribeño mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar responsabilidades.El episodio ha elevado las tensiones políticas en la región y ha generado reacciones internacionales, particularmente por el posible vínculo de los ocupantes con grupos opositores en el extranjero.