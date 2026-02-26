Mulino advierte sobre falsas ofertas de empleo en puertos y pide no aceptar propuestas de terceros

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió este jueves 26 de febrero que los trabajadores portuarios no deben aceptar ofertas de empleo provenientes de terceras empresas vinculadas a los puertos de Balboa y Cristóbal, tras la entrada en vigencia del fallo judicial que dejó sin efecto la concesión de Panama Ports Company (PPC).

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario afirmó que han circulado rumores sobre supuestas llamadas de compañías ofreciendo puestos laborales, lo cual negó categóricamente.

“Es importante destacar que no hay que hacerle caso a ningún ofrecimiento de empleo en esos puertos a través de terceras compañías. Esos puertos van a ser operados y manejarse tal cual estaban”, sostuvo.

Mulino explicó que el proceso de transición laboral avanza con altos niveles de reincorporación mediante la figura de sustitución patronal, mecanismo que permite que los trabajadores mantengan sus puestos y derechos adquiridos al pasar al nuevo operador temporal.

Según el presidente, la reincorporación supera el 98% en el puerto de Cristobal y más del 70% en el puerto de Balboa, con la expectativa de completar el proceso en los próximos días.

“En Cristóbal, la sustitución patronal, es decir, los empleados portuarios que pasaron a la nueva operadora manteniendo su puesto y sus derechos adquiridos, superan ya el 98%. En el puerto de Balboa más del 70%, y seguimos avanzando para terminar en pocos días”, precisó.

El mandatario insistió en que el contrato suscrito para la operación transitoria no permite cambios en la estructura laboral ni contrataciones externas que alteren las condiciones existentes.

“Todo continúa y debe continuar como hasta el último día en que esos operadores funcionaron en Panamá”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio del proceso de transición estatal de las terminales portuarias tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión vigente desde 1997.