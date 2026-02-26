Maduro se queda sin abogado: Estados Unidos le corta hasta el dinero para pagar defensa

La defensa informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

El dictador venezolano Nicolás Maduro , detenido en una prisión federal de Nueva York mientras enfrenta un juicio por narcotráfico y otros delitos, no puede costear su defensa legal porque el Gobierno de Estados Unidos está impidiendo que el Estado venezolano pague sus honorarios, según una carta de su abogado al juez Alvin K. Hellerstein.

concedió inicialmente una licencia para que Venezuela cubriera los gastos legales de Maduro, pero la revocó sin explicación pocas horas después, dejando sin efecto ese permiso solo para él.

Maduro, que se declaró inocente y está recluido en Brooklyn, habría esperado que el gobierno de Caracas financiara su abogado, una práctica común según leyes venezolanas, pero ahora afirma que no puede pagarlo por su cuenta.

Su equipo legal sostiene que esta situación está interfiriendo con su derecho constitucional a una defensa adecuada, y advierte que, si no se restituye la autorización, pedirá al tribunal una orden que permita el pago de sus honorarios.