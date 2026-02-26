Maduro se queda sin abogado: Estados Unidos le corta hasta el dinero para pagar defensa

El dictador venezolano <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b>, detenido en una prisión federal de Nueva York mientras enfrenta un juicio por narcotráfico y otros delitos, no puede costear su defensa legal porque el Gobierno de Estados Unidos está impidiendo que el Estado venezolano pague sus honorarios, según una carta de su abogado al juez Alvin K. Hellerstein.La defensa informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.